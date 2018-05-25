МЗС Канади вимагає від Росії відповісти на обвинувачення щодо МН17



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фріланд подякувала міжнародній команді слідчих за ретельну роботу

Росія повинна негайно відповісти на обвинувачення, висунуті проти неї міжнародною слідчою групою (JIT), яка розслідує катастрофу пасажирського літака рейсу MH17.

На цьому наголосила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

«Розслідування міжнародної слідчої групи показало, що ракета, яка збила літак рейсу МН17 Малазійських авіаліній, належала 53-ій зенітно-ракетній бригаді ППО ЗС РФ, дислокованої поруч із Курськом. Ми закликаємо Росію негайно відповісти на ці обвинувачення й сповна співпрацювати із JIT», - сказала Фріланд.

Вона також закликала міжнародну спільноту докласти усіх зусиль до притягнення винних у скоєнні цього злочину до відповідальності.

«Канада продовжує спонукати інші країни захищати заснований на правилах міжнародний порядок, який дозволить притягти до відповідальності винуватців збиття рейсу МН17 відповідно до міжнародних стандартів», - наголосила міністр.

Окрім цього, Фріланд подякувала міжнародній команді слідчих за ретельну роботу.

«Ми повинні продовжувати вимагати справедливості для жертв та членів їх родин, у тому числі громадянина Канади, який загинув у цій жахливій трагедії», - заувжила вона.