МЗС поширило фейк про 119-кілограмовий кавун з Херсонщини



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«Херсонський» кавун насправді виростив американець Білл Едвардс

Фото «херсонського» кавуна було зроблене у США

Фото величезного «херсонського» кавуна, яким похвалилися в МЗС України, виявилося зроблене в США в 2013 році.

Про це написав у Facebook журналіст Влад Антонов.

Раніше на сторінці Культурна дипломатія України від МЗС було опубліковано фото з 119-кілограмовим кавуном, нібито вирощеним в Херсонській області.

«Виявилося, що фото зовсім не з Херсонщини, а дуже навіть з США-сщини і ще й за 2013 рік... У вас це Херсонщина родюча», - написав Антонов.

Журналіст додає, що рекордний для штату Мічиган кавун виростив Білл Едвардс. При цьому ягода виявилася і найбільшою в світі на той момент.

До слова, 25 серпня баржа з херсонськими кавунами та динями прибула до селища Чирське Переяслав-Хмельницького району Київської області.

До столиці вантаж доправили на автомобілях - таким чином херсонські фермери мали намір здешевити продукт.

Прогнозувалося, що цьогоріч баржа привезе до Києва удвічі більше херсонських кавунів та динь, ніж торік..

Також повідомлялося, що до Києва знову відправлять баржі з херсонськими кавунами.