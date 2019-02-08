МЗС: Росія незаконно утримує понад 70 українців



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Більше 70 громадян України незаконно утримуються РФ за сфабрикованими політично вмотивованими звинуваченнями

Міністерство закордонних справ України повідомило, що Росія незаконно утримує понад 70 українців, в їх число не входять 24 українських військовослужбовців, які були захоплені Росією біля Керченської протоки.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Станом на 6 лютого 2019 року більше 70 громадян України незаконно утримуються РФ за сфабрикованими політично вмотивованими звинуваченнями: не менше 30 людей на території Росії (без обліку 24 військовослужбовців ВМС України, захоплених у полон поблизу Керченської протоки) і більше 40 чоловік на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя», - йдеться у відповіді відомства на запит ЗМІ.

Нагадаємо, Православна церква України створила місію, що опікуватиметься українськими політв'язнями.