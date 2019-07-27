Протести у Москві: силовики затримали вже понад тисячу людей



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Російські правоохоронці затримали 1007 осіб

Громадян РФ масово били кийками, на учасників акції нацьковували службових собак

У центрі Москви силовики затримали понад тисячу людей, які прийшли на несанкціонований мітинг «За чесні вибори» на підтримку незалежних кандидатів на виборах у Московську міську думу, яким відмовили у реєстрації через перевищення кількості нібито недійсних підписів.

За останньою інформацією «ОВС-Інфо», російські правоохоронці затримали 1007 людей.

Масові вуличні протести тривають у столиці Росії із 14 липня. Спершу, впродовж тижня, городяни і незалежні кандидати у Мосміськдуму виходили на Трубну площу, а 20 липня на проспекті Сахарова мітинг, організований Лібертаріанською партією, зібрав понад 22 тисячі людей: такої опозиційної активності в Москві не було з часів зими 2011-2012 років.

На тому ж мітингу засновник Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Олексій Навальний заявив: якщо за найближчий тиждень не зареєструють всіх кандидатів, то в суботу, 27 липня, буде організований мітинг біля мерії Москви.

Постраждали кілька журналістів: зокрема, журналістку РБК Олену Шевельову вдарив поліцейський, а оператору відомого російського урбаніста Іллі Варламова Олексію Солоухину розбили ніс. Громадян РФ масово били кийками, на учасників акції нацьковували службових собак.

Крім того, невідомі розпилили у натовпі перцевий газ, від якого постраждали і учасники акції, і силовики.

Як повідомлялось, 27 липня близько десятка опозиційних і незалежних політиків, яких Московська міська виборча комісія не допустила до виборів у міську думу, збиралися провести масову зустріч з виборцями.

Зробити це їм не вдалося: поліція спочатку затримала політиків, а потім почала жорстко затримувати всіх, хто прийшов на акцію.