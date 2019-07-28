Amnesty International вимагає від російської влади звільнити затриманих у Москві



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За останніми даними, у Москві було затримано більше тисячі осіб

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International звернулася до влади Росії з вимогою звільнити всіх затриманих на протестних акціях у Москві.

Про це повідомляє «Рбк».

«Ми вимагаємо, щоб російська влада провели негайне, повне й ефективне розслідування цих інцидентів і забезпечили, щоб жертви насильства з боку поліції отримували компенсацію в компетентних судах», - заявила директорка російської філії фонду Наталя Звягіна.

Як повідомлялось, 27 липня близько десятка опозиційних і незалежних політиків, яких Московська міська виборча комісія не допустила до виборів у міську думу, збиралися провести масову зустріч з виборцями.

Зробити це їм не вдалося: поліція спочатку затримала політиків, а потім почала жорстко затримувати всіх, хто прийшов на акцію.

За останніми даними, було затримано більше тисячі осіб.