  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Amnesty International вимагає від російської влади звільнити затриманих у Москві

    • Розсилка
    Amnesty International вимагає від російської влади звільнити затриманих у Москві

    За останніми даними, у Москві було затримано більше тисячі осіб

    Міжнародна правозахисна організація Amnesty International звернулася до влади Росії з вимогою звільнити всіх затриманих на протестних акціях у Москві.

    Про це повідомляє «Рбк».

    «Ми вимагаємо, щоб російська влада провели негайне, повне й ефективне розслідування цих інцидентів і забезпечили, щоб жертви насильства з боку поліції отримували компенсацію в компетентних судах», - заявила директорка російської філії фонду Наталя Звягіна.

    Як повідомлялось, 27 липня близько десятка опозиційних і незалежних політиків, яких Московська міська виборча комісія не допустила до виборів у міську думу, збиралися провести масову зустріч з виборцями.

    Зробити це їм не вдалося: поліція спочатку затримала політиків, а потім почала жорстко затримувати всіх, хто прийшов на акцію.

    За останніми даними, було затримано більше тисячі осіб.

    Читайте також
    Росія протест розслідування поліція Amnesty International влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ