У Москві нова хвиля затримань: загальна кількість затриманих 779 осіб (відео)



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Серед тих, хто опинився в автозаку - Любов Соболь, також є інформація про затримання Івана Жданова

У Москві нова хвиля затримань. Цього разу на Трубній площі, де Ілля Яшин та низка політиків анонсували чергову зустріч. Наразі загальна кількість затриманих становить 779 осіб, передає УНН із посиланням на «ОВД-Інфо». Як повідомляють російські ЗМІ, близько 20.00 на Трубній почалися затримання.

Незалежні кандидати покликали учасників акції зібратися на Трубній - вони прийшли туди після того, як суд переніс їх судові засідання. На площі перебувало декілька кандидатів - Любов Соболь, Іван Жданов, Юлія Галяміна.

Згодом почалась нова хвиля затримань. Серед тих, хто опинився в автозаку - Любов Соболь. Також є інформація і про затримання Івана Жданова.

Пізніше Соболь у своєму Twitter повідомила, що до неї в автозак не пускають адвоката.

Також стало відомо про затримання кілько журналістів та побиття фотографа.

Жёсткие задержание на Трубной pic.twitter.com/2uh3FDVo3X — Лиза Кирпанова (@lisakirpanova) July 27, 2019

Як повідомлялось, 27 липня близько десятка опозиційних і незалежних політиків, яких Московська міська виборча комісія не допустила до виборів у міську думу, збиралися провести масову зустріч з виборцями.

Зробити це їм не вдалося: поліція спочатку затримала політиків, а потім почала жорстко затримувати всіх, хто прийшов на акцію.

Затриманих, за даними порталу «ОВД-Інфо», який моніторить затримання, доправляють у віддалені від центру відділення поліції.