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    Кількість затриманих у Москві стала рекордною за останні сім років

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    <span>Затримання пройшли на мітингу в&nbsp;Москві 27 липня</span> - Кількість затриманих у Москві стала рекордною за останні сім років
    Затримання пройшли на мітингу в Москві 27 липня

    Опубліковано нові дані щодо затриманих учасників акції у Москві

    У центрі Москви силовики затримали 1371 людей, які прийшли на несанкціонований мітинг «За чесні вибори» на підтримку незалежних кандидатів на виборах до Московської міської думи, яким відмовили у реєстрації.

    Про це повідомляє «ОВД-Інфо».

    Зазначається, що це рекордна кількість затриманих у Москві за останні сім років.

    Як повідомлялось, 27 липня близько десятка опозиційних і незалежних політиків, яких Московська міська виборча комісія не допустила до виборів у міську думу, збиралися провести масову зустріч з виборцями.

    Зробити це їм не вдалося: поліція спочатку затримала політиків, а потім почала жорстко затримувати всіх, хто прийшов на акцію.

    Раніше повідомлялося, що затримано більше тисячі осіб.

    Міжнародна правозахисна організація Amnesty International звернулася до влади Росії з вимогою звільнити всіх затриманих на протестних акціях у Москві.

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