Кількість затриманих у Москві стала рекордною за останні сім років



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Затримання пройшли на мітингу в Москві 27 липня

Опубліковано нові дані щодо затриманих учасників акції у Москві

У центрі Москви силовики затримали 1371 людей, які прийшли на несанкціонований мітинг «За чесні вибори» на підтримку незалежних кандидатів на виборах до Московської міської думи, яким відмовили у реєстрації.

Про це повідомляє «ОВД-Інфо».

Зазначається, що це рекордна кількість затриманих у Москві за останні сім років.

Это рекорд. За последние семь лет — точно pic.twitter.com/zULR2tlj1T — ОВД-Инфо (@OvdInfo) 27 липня 2019 р.

Як повідомлялось, 27 липня близько десятка опозиційних і незалежних політиків, яких Московська міська виборча комісія не допустила до виборів у міську думу, збиралися провести масову зустріч з виборцями.

Зробити це їм не вдалося: поліція спочатку затримала політиків, а потім почала жорстко затримувати всіх, хто прийшов на акцію.

Раніше повідомлялося, що затримано більше тисячі осіб.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International звернулася до влади Росії з вимогою звільнити всіх затриманих на протестних акціях у Москві.