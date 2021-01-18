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    На 2021 рік вчителям передбачено 100 млрд грн на зарплати – Мінфін

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    За ці кошти здійснюватиметься оплата праці понад 400 тис. учителів - На 2021 рік вчителям передбачено 100 млрд грн на зарплати – Мінфін
    За ці кошти здійснюватиметься оплата праці понад 400 тис. учителів
    Фото з відкритих джерел

    Через пандемію Covid-19 заробітна плата освітян підвищиться у середньому на 25,5%

    У державному бюджеті України на 2021 рік на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти передбачено 99,6 млрд грн. Про це заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

    Зазначається, що це на 18,7 млрд грн більше ніж у 2020 році.

    «Держава продовжує виконувати взяті на себе зобов’язання щодо утримання педагогічного персоналу закладів загальної середньої освіти для надання якісної загальної середньої освіти відповідно до законодавчо встановлених стандартів», – зазначив замміністра.

    За його словами, загалом у держбюджеті на 2021 рік на освіту передбачено 169,3 млрд грн з урахуванням міжбюджетних трансфертів, що більше на 29,3 млрд грн ніж минулого року.

    «Окрім того, не зважаючи на виклики, повʼязані з необхідністю реагувати на пандемію, ми стабільно продовжуємо підвищувати оплату праці вчителів. Тому передбачені у державному бюджеті на 2021 рік кошти дозволять органам місцевого самоврядування підвищити заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у середньому на 25,5 %», – додав Ермоличев.

    Нагадаємо, що з 1 січня зарплати вчителів зросли на 20% – МОН.

    У грудні 2020 року, уряд обіцяв з наступного року підвищення зарплат вчителів на 25%.

    Також уряд планує затвердити рішення щодо закупівлі у 2021 році шкільних автобусів на суму близько 450 млн грн.

    Теги: Мінфін школа держава самоврядування уряд вчитель
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