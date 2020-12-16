Уряд обіцяє наступного року підвищення зарплат вчителів на 25%

Майже 3 млрд грн будуть спрямовані на ремонт і будівництво шкіл, обладнання їх технікою та забезпечення підручниками, - голова уряду

Видатки на Міністерство освіти та науки зростуть на 26 млрд грн, тобто на 20% порівняно з цим роком, ─ сказав Шмигаль

Зарплати українських вчителів у 2021 році мають зрости на 25%, загалом видатки на освітню галузь у бюджеті-2021 збільшено на 26 млрд грн порівняно з 2020 роком. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів.

«Видатки на Міністерство освіти та науки зростуть на 26 млрд грн, тобто на 20% порівняно з цим роком. Зарплати українських вчителів буде підвищено більш ніж на 25%», ─ сказав Шмигаль.

За його словами, майже 3 млрд грн будуть спрямовані на ремонт і будівництво шкіл, обладнання їх технікою та забезпечення підручниками.

Також уряд планує затвердити рішення щодо закупівлі у 2021 році шкільних автобусів на суму близько 450 млн грн.

Міносвіти хоче зобов’язати майбутніх вчителів проходити інтернатуру.

Як повідомлялося, 15 грудня Верховна Рада проголосувала за державний бюджет на 2021 рік, яким передбачаються доходи в сумі 1 трлн 92 млрд грн, видатки - 1 трлн 328 млрд грн, дефіцит бюджету - 5,5% ВВП.