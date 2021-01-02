З 1 січня зарплати вчителів зросли на 20% – МОН

У 2021 році Міністерству освіти і науки України з бюджету передбачено видатків в обсязі 139,5 млрд грн

Державні витрати МОН на 2021 рік складають 35,8 млрд грн, що на 6,5 млрд грн більше, ніж торік

З Нового року зарплати працівників освіти в Україні збільшилися на 20%. Про це повідомляють у Міністерство освіти і науки.

У МОН зазначили, що у держбюджеті на 2021 році Міністерству освіти і науки України передбачено видатків в обсязі 139,5 млрд грн, що на 26,6 млрд грн більше, ніж у 2020 році.

В основному це кошти на збільшення заробітної плати з 1 січня на 20% і з 1 грудня 2021 – на 8,4%.

«Розроблено проєкт постанови Уряду, яким передбачається збільшити зарплати медичним працівникам закладів освіти на 20%. З профспілками абсолютно тісна взаємодія та розуміння щодо поступового збільшення коштів на оплату праці», – наголосив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Фото: МОН України

У міністерстві також відзначили, що із загальної суми витрат на освіту субвенції становлять 103,7 млрд грн, що на 20,1 млрд грн більше, ніж минулого року.

Серед іншого, передбачена нова субвенція обсягом 1 млрд грн на заходи, спрямовані на боротьбу з Covid-19 і його наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти.

Нагадаємо, що у грудні, уряд обіцяв з наступного року підвищення зарплат вчителів на 25%.

Також уряд планує затвердити рішення щодо закупівлі у 2021 році шкільних автобусів на суму близько 450 млн грн.

Міносвіти хоче зобов’язати майбутніх вчителів проходити інтернатуру.

Як повідомлялося, 15 грудня Верховна Рада проголосувала за державний бюджет на 2021 рік, яким передбачаються доходи у сумі 1 трлн 92 млрд грн, видатки – 1 трлн 328 млрд грн, дефіцит бюджету – 5,5% ВВП.