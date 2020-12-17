Зарплата мрії. Соціологи дізнались, скільки хочуть отримувати українці

Українцям в середньому достатньо 20 тисяч гривень на місяць

У листопаді 2019 року середній рівень зарплати, який задовольнив би фінансові потреби українців, становив 20 328 гривень.

Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Як відзначають автори опитування, мінімальна сума, зазначена як прийнятна, становить 5 тисяч гривень, а максимальна - 100 тисяч гривень. Найчастіше значення прийнятних зарплат вкладалися в інтервалах від 10 тисяч до 25 тисяч гривень.

За останній рік рівень прийнятної заробітної плати збільшився на 5,5% - з 1927 гривень у 2019 році

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося в період 16-25 листопада 2020 року серед 1800 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Згідно з нещодавно оприлюдненими статистичними даними, середній заробіток мешканців України вперше перевищив 12 тис. гривень і становить 12 174 грн. При цьому кожен п'ятий українець отримує офіційну зарплату не більше 6 тисяч. Традиційно найвищі зарплати в Києві - 17 494 грн (+ 1,4%, або 241 грн в порівнянні з вереснем), найнижчі – на Волині - 9861 грн (+ 1%, або 95 грн). Різниця в заробітках між ними збільшилася до 1,77 раза (місяць тому розрив був 1,75 раза).



