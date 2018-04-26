На 53-му році життя помер відомий український актор
- 26 Квiтня, 17:19
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Розсилка
Найбільшу популярність Треповському принесли ролі в серіалах «День народження Буржуя», «Слуга народу» і «Свати»
Народний артист України, актор театру і кіно Олег Треповський помер у віці 52 років. Він пішов з життя 25 квітня, але про його смерть стало відомо через добу. Інформації про причини смерті артиста наразі немає.
Олег Треповський народився 28 жовтня 1965 року у Волгограді. У 1992 році закінчив Київський театральний інститут імені І. П. Карпенко-Карого. З 1992 року — актор київського Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки. У 1995 році дебютував у кіно. У 2011 році отримав звання народного артиста України. У 2017 році за виконання головної ролі в короткометражному фільмі «Ґолден лав» був номінований на здобуття Національної кінопремії «Золота дзиґа» у категорії «Найкращий актор».
Театральні роботи:
- «Молоді роки короля Людовика» (1993) — Людовик
- «Історія однієї пристрасті» (1994) — Містер Генрі
- «Ревнощі» (1995) — Сергій Петрович, Андрій Іванович
- «Школа скандалу» (1995) — Від автора
- «Тойбеле і її демон» (1996) — Алхонон
- «Любов студента» (1996) — Онуфрій
- «Пригоди на чарівній кулі» (1997) — Лісовик
- «Маскарадні забави» (2000) «Любов і війна» (2000)
- «Таємниці мадридського двору» (2000) — Франциск
- «Пані міністерша» (2001)
- «І усе це було…. і усе це буде» (2002)
- «У полоні пристрастей (Кам'яний володар)» (2002) — Дон Жуан
- «Ангелок, або Сексуальні неврози наших батьків» (2009) — Лікар
- «Сто п'ята сторінка про кохання» (2010) — Він, сьогодні
- «Трохи мерехтить примарна сцена… (Ювілей. Ювілей? Ювілей!)» (2011)
- «Цинічна комедія» за мотивами п'єси Шекспіра
- «Міра за міру» (2012) — Вінченцо, герцог віденський
Фільмографія:
- 1995 – «Вальдшнепи», роль – Вовчик, професор-лінгвіст, безпартійний, друг Дмитра;
- 1999 – т/с «День народження Буржуя», Губанов;
- 1999 – ф/в «Школа скандалу»;
- 2002 – «Право на захист», Крилов;
- 2004 – «Попіл Фенікса», Тадеуш Шепільский;
- 2005 – «Непрямі докази», Дєдов;
- 2006 – т/с «Повернення Мухтара 3», Леонід;
- 2006 – «Міський романс», лікар-психіатр;
- 2006 – т/с «Дев'ять життів Нестора Махно», слідчий Кирило Гнатович;
- 2006 – «Дурдом», батько Альоші;
- 2006 – «Вади і їх прихильники», Ослов;
- 2006 – т/с «Сім'янин»;
- 2007 – т/с «Повернення Мухтара 4», електрик;
- 2008 – «Про Любов», Гарик;
- 2009 – т/с «Свати 3», директор хлібозаводу;
- 2009 – «Чужі душі», Бояренцев Олег Миколайович;
- 2010 – т/с «Смерть гладіатора»;
- 2010-2013 – т/с «Єфросинья», Сергій Корольов;
- 2012 – «Джамайка», Гоша;
- 2012-2013 – т/с «Свати» 6 епізод;
- 2014 – «Братні узи», Михайло;
- 2016 – к/м «Ґолден лав», Віктор;
- 2018 – «Таємний щоденник Симона Петлюри», Самуїл Шварцбард.