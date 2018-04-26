На 53-му році життя помер відомий український актор

Найбільшу популярність Треповському принесли ролі в серіалах «День народження Буржуя», «Слуга народу» і «Свати»

Народний артист України, актор театру і кіно Олег Треповський помер у віці 52 років. Він пішов з життя 25 квітня, але про його смерть стало відомо через добу. Інформації про причини смерті артиста наразі немає. Олег Треповський народився 28 жовтня 1965 року у Волгограді. У 1992 році закінчив Київський театральний інститут імені



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Олег Треповський

Найбільшу популярність Треповському принесли ролі в серіалах «День народження Буржуя», «Слуга народу» і «Свати»

Народний артист України, актор театру і кіно Олег Треповський помер у віці 52 років. Він пішов з життя 25 квітня, але про його смерть стало відомо через добу. Інформації про причини смерті артиста наразі немає.

Олег Треповський народився 28 жовтня 1965 року у Волгограді. У 1992 році закінчив Київський театральний інститут імені І. П. Карпенко-Карого. З 1992 року — актор київського Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки. У 1995 році дебютував у кіно. У 2011 році отримав звання народного артиста України. У 2017 році за виконання головної ролі в короткометражному фільмі «Ґолден лав» був номінований на здобуття Національної кінопремії «Золота дзиґа» у категорії «Найкращий актор».

Театральні роботи:

«Молоді роки короля Людовика» (1993) — Людовик

«Історія однієї пристрасті» (1994) — Містер Генрі

«Ревнощі» (1995) — Сергій Петрович, Андрій Іванович

«Школа скандалу» (1995) — Від автора

«Тойбеле і її демон» (1996) — Алхонон

«Любов студента» (1996) — Онуфрій

«Пригоди на чарівній кулі» (1997) — Лісовик

«Маскарадні забави» (2000) «Любов і війна» (2000)

«Таємниці мадридського двору» (2000) — Франциск

«Пані міністерша» (2001)

«І усе це було…. і усе це буде» (2002)

«У полоні пристрастей (Кам'яний володар)» (2002) — Дон Жуан

«Ангелок, або Сексуальні неврози наших батьків» (2009) — Лікар

«Сто п'ята сторінка про кохання» (2010) — Він, сьогодні

«Трохи мерехтить примарна сцена… (Ювілей. Ювілей? Ювілей!)» (2011)

«Цинічна комедія» за мотивами п'єси Шекспіра

«Міра за міру» (2012) — Вінченцо, герцог віденський

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