На 85 виборчих округах в день виборів можуть бути проблеми - МВС



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«Вибори мають пройти прозоро, чесно», - підкреслив Шкіряк

МВС попереджає кандидатів у депутати про адекватну реакцію правоохоронців на протиправні дії

У Міністерстві внутрішніх справ володіють інформацією про можливе ускладнення ситуації на приблизно 85 виборчих округах під час дострокових виборів до парламенту 21 липня.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк у четвер на брифінгу в Києві.

«За нашою інформацією, в Україні приблизно 85 округів, які ми вважаємо складними - там, де ситуація може складатися неоднозначно», - сказав Шкіряк.

У цьому контексті він зазначив, що МВС попереджає кандидатів у депутати про адекватну реакцію правоохоронців на протиправні дії.

«Хочу, щоб чітко розуміли, особливо це стосується тих, хто вирішив залучити - поки що, ймовірно, - до вирішення тих чи інших своїх справ під час виборів так званих тітушок - реакція підрозділів Національної поліції буде жорсткою і адекватною. Тому закликаємо, попереджаємо: не грайтеся з вогнем», - наголосив радник міністра.

«Інформація є. Ми знаємо, де і хто може ці злочинні схеми застосовувати, тому попереджаємо... Вибори мають пройти прозоро, чесно», - додав Шкіряк.

Як відомо, в КВУ нарахували вісім проблемних округів на цих виборах.

Нагадаємо, відсьогодні Національна поліція взяла під цілодобову охорону всі окружні виборчі комісії у зв'язку з достроковими парламентськими виборами.

Джерело: Інтерфакс-Україна