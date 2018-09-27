На акції на підтримку Сенцова у Санкт-Петербурзі «пов’язали» активістів



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Учасники акції вимагали здійснити обмін в’язнями між Росією і Україною

У Санкт-Петербурзі затримали шістьох учасників одиничних пікетів на підтримку українського режисера Олега Сенцова, який вже 137 днів голодує в російській колонії.

Як повідомляє Радіо Свобода, всіх затриманих 26 вересня доправили до поліцейського відділку. Активісти назвали затримання незаконними.

Пікет все ж відбувся, всього в ньому взяли участь 12 активістів, які змінювали один одного. Учасники акції вимагали здійснити обмін в’язнями між Росією і Україною.

Організатор пікетів, активістка петербурзького демократичного руху «Солідарність» Ольга Смирнова нагадала про долю 70 українців зі списку Сенцова, за звільнення яких він голодує.

За даними Смирнової, це в основному цивільні особи, засуджені в Росії за сфабрикованими звинуваченнями.

Активістка також висловила занепокоєння через російських громадян, які перебувають в українських в’язницях: на її думку, їх не хочуть бачити у Росії як учасників невизнаної війни.

Нагадаємо, Сенцов написав чергового листа російській правозахисниці Зої Свєтовій, в якому запевнив, що вірить у «хороший результат всієї цієї історії, незважаючи ні на що».

Джерело: Радіо Свобода