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    На акції на підтримку Сенцова у Санкт-Петербурзі «пов’язали» активістів

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    На акції на підтримку Сенцова у Санкт-Петербурзі «пов’язали» активістів

    Учасники акції вимагали здійснити обмін в’язнями між Росією і Україною

    У Санкт-Петербурзі затримали шістьох учасників одиничних пікетів на підтримку українського режисера Олега Сенцова, який вже 137 днів голодує в російській колонії.

    Як повідомляє Радіо Свобода, всіх затриманих 26 вересня доправили до поліцейського відділку. Активісти назвали затримання незаконними.

    Пікет все ж відбувся, всього в ньому взяли участь 12 активістів, які змінювали один одного. Учасники акції вимагали здійснити обмін в’язнями між Росією і Україною.

    Організатор пікетів, активістка петербурзького демократичного руху «Солідарність» Ольга Смирнова нагадала про долю 70 українців зі списку Сенцова, за звільнення яких він голодує.

    За даними Смирнової, це в основному цивільні особи, засуджені в Росії за сфабрикованими звинуваченнями.

    Активістка також висловила занепокоєння через російських громадян, які перебувають в українських в’язницях: на її думку, їх не хочуть бачити у Росії як учасників невизнаної війни.

    Нагадаємо, Сенцов написав чергового листа російській правозахисниці Зої Свєтовій, в якому запевнив, що вірить у «хороший результат всієї цієї історії, незважаючи ні на що».

    Джерело: Радіо Свобода

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