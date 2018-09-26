Сенцов написав у листі, що вірить у хепі-енд



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Лист Сенцова був відправлений учора, 25 вересня

Український режисер Олег Сенцов, ув'язнений у російській колонії, написав чергового листа російській правозахисниці Зої Свєтовій. Про це вона повідомила у середу, 26вересня, у Facebook.

За її словами, лист від Сенцова відправлений вчора, 25 вересня. У ньому український політв'язень Кремля дякую усім, хто його підтримує.

«Спасибі тим людям, які все ще, незважаючи на цей тривалий нескінченний марафон, продовжують підтримувати мене, а головне і всіх інших українських політзеків. Вони не здаються і я разом з ними», - написав Сенцов.

Також він запевнив, що вірить у «хороший результат всієї цієї історії, незважаючи ні на що».

«Ніщо не буває вічним, навіть погане... Не чекав, що мене настільки вистачить і не знаю, наскільки вистачить ще. Але не здаюся! Чого і вам всім бажаю. Привіт всім хорошим людям!», - цитує Свєтова слова українського політв'язня.

Напередодні муніципальна рада столиці Франції проголосувала, щоб український політв'язень Олег Сенцов став почесним громадянином Парижа.

Минулого тижня стало відомо, що Сенцов просить більше писати йому про конкретні події.