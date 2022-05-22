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    На аукціон виставлять два прапори, підписані Kalush Orchestra (фото)

    У Калуші на аукціон виставлять два прапори, підписані Kalush Orchestra - На аукціон виставлять два прапори, підписані Kalush Orchestra (фото)
    У Калуші на аукціон виставлять два прапори, підписані Kalush Orchestra
    фото: facebook.com/kalushcity

    «Разом до перемоги» та «Слава Україні!» – такі патріотичні гасла лягли на прапори з-під руки Олега Псюка

    Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк підписав два прапори, які волонтери виставлять на аукціон для допомоги Збройним Силам України. Про це повідомила Калуська міська рада.

    У міській раді Калуша відбулася зустріч із Олегом Псюком.

    «Пишаємося неймовірним успіхом калушанина Олега Псюка та гурту Kalush Orchestra! Приємно було поговорити про це все при особистій зустрічі. Розмовляли про все: враження та емоції від конкурсу, ситуацію на фронті, справи в громаді. І, звичайно, про волонтерство», – зазначив міський голова Андрій Найда.

    За словами мера, волонтерка Союзу українок Мар’яна Удод ще перед Євробаченням запропонувала Олегові підписати прапори України і виставити їх на аукціон. Адже допомога ЗСУ зараз дуже потрібна, а ресурси вичерпуються. Та часу перед конкурсом було обмаль, тому задум вдалося реалізувати лише тепер.

    «Разом до перемоги» та «Слава Україні!» – такі патріотичні гасла лягли на прапори з-під руки Олега Псюка. Тепер волонтери ці раритети спробують конвертувати в матеріальну підтримку ЗСУ», – додав міський голова.

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    На аукціон виставлять два прапори, підписані Kalush Orchestra (фото)
    На аукціон виставлять два прапори, підписані Kalush Orchestra (фото)
    На аукціон виставлять два прапори, підписані Kalush Orchestra (фото)
    На аукціон виставлять два прапори, підписані Kalush Orchestra (фото)
    На аукціон виставлять два прапори, підписані Kalush Orchestra (фото)
    На аукціон виставлять два прапори, підписані Kalush Orchestra (фото)
    На аукціон виставлять два прапори, підписані Kalush Orchestra (фото)
    На аукціон виставлять два прапори, підписані Kalush Orchestra (фото)
    На аукціон виставлять два прапори, підписані Kalush Orchestra (фото)
    На аукціон виставлять два прапори, підписані Kalush Orchestra (фото)
    фото: facebook.com/kalushcity

    Нагадаємо, що український гурт Kalush Orchestra, що став переможцем «Євробачення-2022», вирішив продати статуетку пісенного конкурсу на аукціоні, а гроші передати у благодійний фонд для допомоги українським військовим та Україні.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    На аукціон виставлять два прапори, підписані Kalush Orchestra (фото)