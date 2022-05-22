На аукціон виставлять два прапори, підписані Kalush Orchestra (фото)

«Разом до перемоги» та «Слава Україні!» – такі патріотичні гасла лягли на прапори з-під руки Олега Псюка

Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк підписав два прапори, які волонтери виставлять на аукціон для допомоги Збройним Силам України. Про це повідомила Калуська міська рада.

У міській раді Калуша відбулася зустріч із Олегом Псюком.

«Пишаємося неймовірним успіхом калушанина Олега Псюка та гурту Kalush Orchestra! Приємно було поговорити про це все при особистій зустрічі. Розмовляли про все: враження та емоції від конкурсу, ситуацію на фронті, справи в громаді. І, звичайно, про волонтерство», – зазначив міський голова Андрій Найда.

За словами мера, волонтерка Союзу українок Мар’яна Удод ще перед Євробаченням запропонувала Олегові підписати прапори України і виставити їх на аукціон. Адже допомога ЗСУ зараз дуже потрібна, а ресурси вичерпуються. Та часу перед конкурсом було обмаль, тому задум вдалося реалізувати лише тепер.

«Разом до перемоги» та «Слава Україні!» – такі патріотичні гасла лягли на прапори з-під руки Олега Псюка. Тепер волонтери ці раритети спробують конвертувати в матеріальну підтримку ЗСУ», – додав міський голова.

Нагадаємо, що український гурт Kalush Orchestra, що став переможцем «Євробачення-2022», вирішив продати статуетку пісенного конкурсу на аукціоні, а гроші передати у благодійний фонд для допомоги українським військовим та Україні.