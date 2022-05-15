Kalush Orchestra виставить на аукціон статуетку «Євробачення»

Гурт Kalush Orchestra планує віддати гроші від продажу статуетки на допомогу ЗСУ та Україні

Український гурт Kalush Orchestra, що став переможцем «Євробачення-2022», вирішив продати статуетку пісенного конкурсу на аукціоні, а гроші передати у благодійний фонд для допомоги українським військовим та Україні. Про це під час zoom-брифінгу повідомив лідер гурту Олег Псюк, передає Укрінформ.

«Ми плануємо нашу статуетку виставити на аукціон і всі гроші пожертвувати на благодійний фонд, який допомагає ЗСУ та Україні. Ми ще вирішуємо який. Тому що багато людей з-за кордону донатять, а можливо, багато хто б захотів задонатити. І це, на нашу думку, стане штукою, яка їх промотивує. Ми думаємо, що це буде корисно для України», – сказав Псюк.

Щодо вибору аукціону та за яку суму планують продавати статуетку, лідер гурту зазначив, що це вирішиться найближчим часом. «Хотілося б за якусь велику суму, але не хочеться називати ніякі цифри. Побачимо», – сказав він.

Також під час брифінгу вокаліст Kalush Orchestra подякував всім за підтримку, яку вони з командою відчули, як поміж конкурсантів, так і під час голосування.

«Хочу висловити велику подяку всім людям, які нас підтримали – українцям, діаспорі, громадянам інших країн. Це дуже важливий крок і перемога для України зараз. Я щасливий, що зміг донести таку хорошу новину, а їх не так багато, і я вже бачу, як це підбадьорило всіх наших людей. Тому радий розуміти, що ці всі старання були не дарма», – сказав Псюк.

Нагадаємо, 14 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.

Читайте також:



