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    Kalush Orchestra виставить на аукціон статуетку «Євробачення»

    Виграну Україною&nbsp;статуетку пісенного конкурсу продадуть на аукціоні - Kalush Orchestra виставить на аукціон статуетку «Євробачення»
    Виграну Україною статуетку пісенного конкурсу продадуть на аукціоні
    фото: Євробачення/Facebook

    Гурт Kalush Orchestra планує віддати гроші від продажу статуетки на допомогу ЗСУ та Україні

    Український гурт Kalush Orchestra, що став переможцем «Євробачення-2022», вирішив продати статуетку пісенного конкурсу на аукціоні, а гроші передати у благодійний фонд для допомоги українським військовим та Україні. Про це під час zoom-брифінгу повідомив лідер гурту Олег Псюк, передає Укрінформ.

    «Ми плануємо нашу статуетку виставити на аукціон і всі гроші пожертвувати на благодійний фонд, який допомагає ЗСУ та Україні. Ми ще вирішуємо який. Тому що багато людей з-за кордону донатять, а можливо, багато хто б захотів задонатити. І це, на нашу думку, стане штукою, яка їх промотивує. Ми думаємо, що це буде корисно для України», – сказав Псюк.

    Щодо вибору аукціону та за яку суму планують продавати статуетку, лідер гурту зазначив, що це вирішиться найближчим часом. «Хотілося б за якусь велику суму, але не хочеться називати ніякі цифри. Побачимо», – сказав він.

    Також під час брифінгу вокаліст Kalush Orchestra подякував всім за підтримку, яку вони з командою відчули, як поміж конкурсантів, так і під час голосування.

    «Хочу висловити велику подяку всім людям, які нас підтримали – українцям, діаспорі, громадянам інших країн. Це дуже важливий крок і перемога для України зараз. Я щасливий, що зміг донести таку хорошу новину, а їх не так багато, і я вже бачу, як це підбадьорило всіх наших людей. Тому радий розуміти, що ці всі старання були не дарма», – сказав Псюк.

    Нагадаємо, 14 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.

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    Теги: росія окупанти Євробачення ЗСУ війна Україна аукціон #stoprussia Kalush Orchestra
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    Kalush Orchestra виставить на аукціон статуетку «Євробачення»