На аукціоні за рекордну суму продали ролик з Youtube

Загалом ролик зібрав близько 880 мільйонів переглядів

Відео «Чарлі вкусив мене за палець» на Youtube, яке зняли ще у 2007 році, продали на аукціоні як NFT (токен) за 761 тисячу доларів. Про це повідомляє видання gizmodo.com.

Тепер ролик планують видалити з відеостримінгу. «Чарлі вкусив мене за палець» – одне з перших популярних відео на Youtube. У ньому трирічний Гаррі скаржиться на свого однорічного брата Чарлі, який вкусив його за палець.

Загалом ролик зібрав близько 880 мільйонів переглядів. Це зробило його найпопулярнішим вірусним відео всіх часів.

NFT (невзаємозамінний токен) – особливий вид криптовалюти, який відрізняється від інших, наприклад біткоїна чи доджкоїна.

Тим часом, американська компанія Google подала в суд на Роскомнагляд. Як випливає з картотеки справ Арбітражного суду Москви, 11 травня суд прийняв до розгляду подану 23 квітня заяву Google LLC до федеральної служби.

Це перший позов американської корпорації до російської влади. Раніше Google брала участь в судових процесах тільки як відповідач або третя особа.

IT-гігант намагається оскаржити рішення Роскомнагляду про блокування 12 посилань на відеозаписи, розміщені на відеохостингу YouTube. Цю інформацію в службі підтвердили ЗМІ.