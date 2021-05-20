Євробачення 2021: виступ українського гурт Go_A в лідерах на Youtube

Ролик набрав більше 4 млн переглядів і 180 тисяч відміток «подобається»

Український гурт Go_A з піснею Шум, який виступив в першому півфіналі конкурсу «Євробачення 2021», вийшов в лідери за кількістю переглядів на Youtube.

Через добу після виступу у Роттердамі, відео переглянули понад 2,8 млн разів на офіційному Youtube-каналі «Євробачення». Зараз ролик набрав більше 4 млн переглядів і 180 тисяч відміток «подобається».

Відео виступу українців – на другому місці за кількістю переглядів серед учасників першого півфіналу. Більше зібрав тільки виступ представниці Росії – співачки Manizha з піснею Russian Woman. Через два дні він набрав понад 5,5 млн переглядів.

Третім став виступ азербайджанської співачки Efendi з піснею Mata Hari. Він зібрав 2,2 млн переглядів. З невеликим відривом четвертим став номер від Кіпру. Виступ співачки Elena Tsagrinou з піснею El Diablo подивилися 2,1 млн разів.

Нагадаємо, сьогодні, 20 травня відбудеться другий півфінал «Євробачення», в якому виступлять учасники з 17 країн. .