Компанія Google вперше подала судовий позов до російської влади

Американська корпорація вперше подала позов до влади РФ. Раніше Google брала участь в судових процесах тільки як відповідач або третя особа

IT-гігант намагається оскаржити блокування 12 відео на YouTube із закликами до несанкціонованих мітингів

Американська компанія Google подала в суд на Роскомнагляд. Як випливає з картотеки справ Арбітражного суду Москви, 11 травня суд прийняв до розгляду подану 23 квітня заяву Google LLC до федеральної служби.

За даними газети «Комерсант», це перший позов американської корпорації до російської влади. Раніше Google брала участь в судових процесах тільки як відповідач або третя особа.

IT-гігант намагається оскаржити рішення Роскомнагляду про блокування 12 посилань на відеозаписи, розміщені на відеохостингу YouTube. Цю інформацію в службі підтвердили ЗМІ.

«Роскомнагляд на підставі вимог генпрокуратури направив на адресу адміністрації Google повідомлення про обмеження доступу до матеріалів із закликами, в тому числі до неповнолітніх, брати участь у несанкціонованих мітингах в січні 2021 року», – заявили у відомстві.

Як відомо, Google бере участь в декількох судових розглядах з російською владою.

Зокрема, з американською компанією судиться телеканал «Царгород», чий канал на YouTube компанія заблокувала в липні 2020 року через потрапляння в санкційні списки США його власника Костянтина Малофєєва.

У 2019 Google оштрафували на 500 тисяч рублів за відмову підключитися до реєстру, а також на 700 тисяч рублів за те, що, за даними Роскомнагляду, компанія знизила у пошуковій видачі частку фільтрації забороненого контенту.

Нагадаємо, раніше Росія поскаржилася, що YouTube маркує її пропаганду як порнографію.

Також Росія лякає Facebook штрафом через заблоковані пости про «українських радикалів».

До слова, Google представила наймасштабніше оновлення системи Android.