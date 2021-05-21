Гурт Go_A показав, як стильно й лаконічно носити вишиванку (фото)

Представники України на Євробаченні 2 021 група Go_A відсвяткували День вишиванки в Роттердамі

Представники України на Євробаченні 2 021 група Go_A відсвяткували День вишиванки в Роттердамі

Чоловіча частина гурту одягнула сорочки з орнаментами різних кольорів та регіонів

Представники України на Євробаченні 2 021 група Go_A відсвяткували День вишиванки в Роттердамі. У своєму Instagram вони опублікували загальне фото, на якому позували у вишитому вбранні.

Чоловіча частина гурту – Тарас Шевченко, Ігор Діденчук та Іван Григоряк – одягнули сорочки з орнаментами різних кольорів та регіонів. Солістка гурту, Катерина Павленко, одягла білу довгу сукню з чорними рукавами та коміром, вишиту синіми, рожевими та чорними нитками.

«Вітаємо з днем вишиванки! Нехай це свято зітре кордони та об'єднає українців у всіх куточках світу», – підписав гурт публікацію.

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