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    Гурт Go_A показав, як стильно й лаконічно носити вишиванку (фото)

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    Представники України на Євробаченні 2&thinsp;021 група Go_A відсвяткували День вишиванки в&nbsp;Роттердамі - Гурт Go_A показав, як стильно й лаконічно носити вишиванку (фото)
    Представники України на Євробаченні 2 021 група Go_A відсвяткували День вишиванки в Роттердамі
    Скріншот фото: go_a_band

    Чоловіча частина гурту одягнула сорочки з орнаментами різних кольорів та регіонів

    Представники України на Євробаченні 2 021 група Go_A відсвяткували День вишиванки в Роттердамі. У своєму Instagram вони опублікували загальне фото, на якому позували у вишитому вбранні.

    Чоловіча частина гурту – Тарас Шевченко, Ігор Діденчук та Іван Григоряк – одягнули сорочки з орнаментами різних кольорів та регіонів. Солістка гурту, Катерина Павленко, одягла білу довгу сукню з чорними рукавами та коміром, вишиту синіми, рожевими та чорними нитками.

    «Вітаємо з днем вишиванки! Нехай це свято зітре кордони та об'єднає українців у всіх куточках світу», – підписав гурт публікацію.

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    Як повідомляв «Главком», українські політики у Верховній Раді долучилися до Дня вишиванки. Деякі члени партії «Слуга народу» в День вишиванки одягнули національне вбрання зеленого кольору.

    Військові 93 ОМБр Холодний Яр записали зворушливе відео та привітали українців із Днем вишиванки.

    Посли країн Великої сімки привітали українців із Днем вишиванки та опублікували спільне фото у вишиванках.

    Перша ракетка України Еліна Світоліна привітала співвітчизників з Днем вишиванки. Тенісистка вбралася в дуже красиву сукню, яку в звичайному магазані й не придбаєш.

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    Теги: Євробачення вишиванка YouTube Instagram
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    Гурт Go_A показав, як стильно й лаконічно носити вишиванку (фото)