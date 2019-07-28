«Щасливі л*йна не спостерігають»: навала відпочивальників знову оминула пляжі окупованого Криму
Навали відпочивальників як не було, так і немає до цих пір - кримський блогер
В окупованому Криму в самий пік туристичного сезону 2019 року спостерігається дуже сумна картина – навали відпочивальників як не було, так і немає до цих пір.
Про це пише видання Znaj.ua, посилаючись на популярного блогера під ім'ям RoksolanaToday&Крым25%.
Зазначається, що блогер традиційно публікує фото з пустельних кримських пляжів в своєму мікроблозі в Twitter.
«Буквально днями забігла на залізничний вокзал у Сімферополі. Тепер хворію. Мені фізично нестерпно це бачити. В кінці липня! Пост-апокаліпсис Сімферополь», – підписала блогер.
Така ж сумна картина спостерігається в Коктебелі і Поповці, де людей практично немає на пляжі.
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