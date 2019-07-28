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    Суспільство

    «Щасливі л*йна не спостерігають»: навала відпочивальників знову оминула пляжі окупованого Криму

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    В Коктебелі і Поповці людей практично немає на пляжі - блогер - «Щасливі л*йна не спостерігають»: навала відпочивальників знову оминула пляжі окупованого Криму
    В Коктебелі і Поповці людей практично немає на пляжі - блогер

    Навали відпочивальників як не було, так і немає до цих пір - кримський блогер

    В окупованому Криму в самий пік туристичного сезону 2019 року спостерігається дуже сумна картина – навали відпочивальників як не було, так і немає до цих пір.

    Про це пише видання Znaj.ua, посилаючись на популярного блогера під ім'ям RoksolanaToday&Крым25%.

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    Зазначається, що блогер традиційно публікує фото з пустельних кримських пляжів в своєму мікроблозі в Twitter.

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    «Щасливі л*йна не спостерігають»: навала відпочивальників знову оминула пляжі окупованого Криму
    «Щасливі л*йна не спостерігають»: навала відпочивальників знову оминула пляжі окупованого Криму
    «Щасливі л*йна не спостерігають»: навала відпочивальників знову оминула пляжі окупованого Криму

    «Буквально днями забігла на залізничний вокзал у Сімферополі. Тепер хворію. Мені фізично нестерпно це бачити. В кінці липня! Пост-апокаліпсис Сімферополь», – підписала блогер.

    Така ж сумна картина спостерігається в Коктебелі і Поповці, де людей практично немає на пляжі.

    Нагадаємо, Путін позвозить кримінальних злочинців з усієї Росії в Крим: оголошено про масштабну операцію

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