Білецький пригрозив Зеленському «чорними чоловічками» (відео)



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«Інакше відповідь «зеленим чоловічкам» Кремля почнуть давати «чорні чоловічки». Думай-Те!» - наполіг Білецький у відеозверненні

Націоналісти дають Зеленському 24 години на адекватну відповідь на «підготовку інформаційного шабашу Кремля»

Лідер Азовського руху та кандидат в народні депутати від об’єднаних націоналістів ВО «Свобода» Андрій Білецький у своєму телеграм-каналі записав відеозвернення, де поставив ультиматум президенту Володимиру Зеленському.

Така реакція була спровокована новиною про телеміст між російським каналом «Росія 24» та українським каналом «NewsOne».

«Що ми, українські націоналісти з цього приводу думаємо: Путіну «нужно поговорить» - нехай він поговорить з 13 тисячами мертвих, яких убили його солдати в нашій країні. А нам з цього приводу «нужно поговорить» з нашим новим президентом Володимиром Зеленським», - сказав Білецький.

Він також зазначив, що націоналісти дають президенту 24 години на адекватну відповідь на «підготовку інформаційного шабашу Кремля».

«Відповідь має бути адекватною. Лідера держави, яка перебуває у стані війни. Не клоуна, не артиста з олігархічних корпоративів, а президента. Інакше відповідь «зеленим чоловічкам» Кремля почнуть давати «чорні чоловічки». Думай-Те!» - наполіг Білецький у відеозверненні.

Як відомо, фактичним кінцевим власником телеканалу NewsOne на сьогодні є Віктор Медведчук - один з лідерів партії «Опозиційна платформа за життя» та кум президента РФ Володимира Путіна.

Дострокові вибори парламенту в Україні відбудуться менш ніж за два тижні - 21 липня.

Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсують проведення телемосту «Надо поговорить!», який відбудеться 12 липня о 18:00.

Телеканал NewsOne, який збирається провести телеміст з Російською Федерацією, пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликає журналістів та керівників каналу NewsOne відмовитись від проведення телемосту з російським пропагандистським каналом «Россия1».

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк засудив проведення телемосту телеканалу NewsOne з Росією і заявив, що в РНБО працюють над відповідним питанням.