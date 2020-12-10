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    У США на біржі вперше придбали ф'ючерси на воду

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    <span id="docs-internal-guid-fd8e29eb-7fff-b107-8157-1e1f31bfe732"><span>На сьогодні два мільярди людей проживають у місцевості з проблемами доступу до води.</span></span> - У США на біржі вперше придбали ф'ючерси на воду
    На сьогодні два мільярди людей проживають у місцевості з проблемами доступу до води.
    Фото: pixabay

    Такі контракти можуть зменшити ризики змін на водні ресурси для великих споживачів

    Вода поповнила низку ресурсів, поряд із нафтою та золотом, що торгуються на Wall Street – все це через екологію. Цього тижня уклали перші дві угоди, пише Bloomberg.

    Екологічний стан планети може призвести до того, що вода стане рідкісним ресурсом у дедалі більшій частині світу. Контракти на воду було своєрідною реакцією на восьмирічні посухи в Каліфорнії та нищівні пожежі в регіоні цьогоріч.

    Такі контракти можуть зменшити ризики змін на водні ресурси для великих споживачів, як-от мигдальних ферм.

    Аналітики кажуть, що кліматичні зміни, посухи та зростання кількості населення у світі зроблять питання цінності води одним з основних у найближчі декілька років. А ринок таких ф'ючерсів, відповідно, лише зростатиме.

    Перші контракти виставила на продаж CME Group Inc. Ціна за один кубічний метр води складає близько 0,4 долара. Ф’ючерси пов’язані з Індексом Nasdaq Veles California Water Index, що вимірює зважену середню ціну води.

    На сьогодні два мільярди людей проживають у місцевості з проблемами доступу до води, а дві третини населення світу можуть зіткнутися з нестачею водних ресурсів упродовж чотирьох років.

    Хоч водні контракти й допомагають виробникам пом’якшити цінові ризики, професор Стенфордського університету Варто Томпсон не вважає, що вони сильно вплинуть на ринок. «Поява ф'ючерсів на воду не змінює ризиків, що пов’язані з меншою пропозицією води у світі – вони просто є реакцією на ці процеси», – зауважив він.

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    Теги: екологія вода бізнес
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