У США на біржі вперше придбали ф'ючерси на воду
Такі контракти можуть зменшити ризики змін на водні ресурси для великих споживачів
Вода поповнила низку ресурсів, поряд із нафтою та золотом, що торгуються на Wall Street – все це через екологію. Цього тижня уклали перші дві угоди, пише Bloomberg.
Екологічний стан планети може призвести до того, що вода стане рідкісним ресурсом у дедалі більшій частині світу. Контракти на воду було своєрідною реакцією на восьмирічні посухи в Каліфорнії та нищівні пожежі в регіоні цьогоріч.
Такі контракти можуть зменшити ризики змін на водні ресурси для великих споживачів, як-от мигдальних ферм.
Аналітики кажуть, що кліматичні зміни, посухи та зростання кількості населення у світі зроблять питання цінності води одним з основних у найближчі декілька років. А ринок таких ф'ючерсів, відповідно, лише зростатиме.
Перші контракти виставила на продаж CME Group Inc. Ціна за один кубічний метр води складає близько 0,4 долара. Ф’ючерси пов’язані з Індексом Nasdaq Veles California Water Index, що вимірює зважену середню ціну води.
На сьогодні два мільярди людей проживають у місцевості з проблемами доступу до води, а дві третини населення світу можуть зіткнутися з нестачею водних ресурсів упродовж чотирьох років.
Хоч водні контракти й допомагають виробникам пом’якшити цінові ризики, професор Стенфордського університету Варто Томпсон не вважає, що вони сильно вплинуть на ринок. «Поява ф'ючерсів на воду не змінює ризиків, що пов’язані з меншою пропозицією води у світі – вони просто є реакцією на ці процеси», – зауважив він.
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