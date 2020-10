NASA знайшла воду на сонячному боці Місяця

Раніше вважалося, що вода на Місяці може перебувати в кратерах на її зворотному темному боці, який не піддається сонячному нагріву

Під час досліджень Місяця за допомогою літаючого інфрачервоного телескопа SOFIA на її зверненій до Землі стороні вперше зафіксовано сліди води, повідомили в понеділок представники NASA.

Відкриття було зроблено в рамках досліджень, що проводилися на стратосферній німецько-американській обсерваторії SOFIA, яка розміщується на борту літака Boeing 747.

«Ми вперше можемо підтвердити наявність води на сонячній стороні Місяця завдяки даним, отриманим із телескопа SOFIA, - повідомив у своєму Twitter голова агентства Джим Брайденстайн. - Ми поки що не знаємо, чи зможемо ми використовувати її як ресурс. Пошук води на Місяці має ключове значення для наших дослідницьких планів у рамках програми Artemis (з висадки американських астронавтів на Місяць у 2024 році)».

Науковий співробітник Центру космічних польотів імені Годдарда Кейсі Гоннібалл, яка вивчає дані про можливі запаси води на Місяці, виступаючи на прес-конференції в понеділок, повідомила, що на сонячній стороні Місяця в рамках досліджень, що проводилися з використанням обсерваторії SOFIA, були «вперше зафіксовані молекули води».

Раніше вважалося, що вода на Місяці може перебувати в кратерах на її зворотному темному боці, який не піддається сонячному нагріву.

