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    У світі

    NASA знайшла воду на сонячному боці Місяця

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    У 2024 році американські астронавти планують полетіти на Місяць і провести дослідження - NASA знайшла воду на сонячному боці Місяця
    У 2024 році американські астронавти планують полетіти на Місяць і провести дослідження

    Раніше вважалося, що вода на Місяці може перебувати в кратерах на її зворотному темному боці, який не піддається сонячному нагріву

    Під час досліджень Місяця за допомогою літаючого інфрачервоного телескопа SOFIA на її зверненій до Землі стороні вперше зафіксовано сліди води, повідомили в понеділок представники NASA.

    Відкриття було зроблено в рамках досліджень, що проводилися на стратосферній німецько-американській обсерваторії SOFIA, яка розміщується на борту літака Boeing 747.

    «Ми вперше можемо підтвердити наявність води на сонячній стороні Місяця завдяки даним, отриманим із телескопа SOFIA, - повідомив у своєму Twitter голова агентства Джим Брайденстайн. - Ми поки що не знаємо, чи зможемо ми використовувати її як ресурс. Пошук води на Місяці має ключове значення для наших дослідницьких планів у рамках програми Artemis (з висадки американських астронавтів на Місяць у 2024 році)».

    Науковий співробітник Центру космічних польотів імені Годдарда Кейсі Гоннібалл, яка вивчає дані про можливі запаси води на Місяці, виступаючи на прес-конференції в понеділок, повідомила, що на сонячній стороні Місяця в рамках досліджень, що проводилися з використанням обсерваторії SOFIA, були «вперше зафіксовані молекули води».

    Раніше вважалося, що вода на Місяці може перебувати в кратерах на її зворотному темному боці, який не піддається сонячному нагріву.

    У рамках амбітної програми NASA Artemis (Артеміда) у 2024 році планується повернення американських астронавтів на Місяць і проведення досліджень у районі його Південного полюса, де мають розміщуватися запаси води у вигляді льоду.

    Як зазначає NASA, будучи джерелом води, повітря і пального, вони стануть ключовим ресурсом для тривалих місячних місій, а також зможуть забезпечувати дослідження далекого космічного простору.

    У 1970-х роках радянський зонд виявив сліди води на поверхні Місяця, а в 1990-х роках зонд NASA Clementine, з яким працював доктор Стіл, виявив поблизу полюсів Місяця лід, який міг би забезпечувати населену місячну станцію водою і пальним для космічних місій. У 2018 році NASA заявило, що на Місяці, безсумнівно, є вода, однак розміри її запасів до кінця не були досліджені.

     

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