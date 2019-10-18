На будівлі МВС заявився банер #FreeMarkiv (фото)



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«Свободу захиснику України Віталію Марківу», - написано на банері, який вивісили на будівлі МВС Фото: Facebook МВС України

У відомстві Авакова заявили, що Марківа слід захистити від наклепів агресора

На фасаді будівлі Міністерства внутрішніх справ України розмістили банер на захист українського бійця, ув’язненого в Італії, Віталія Марківа.

Про це повідомляється на сторінці МВС України у соцмережі Facebook, де опубліковані відповідні фото.

«Від сьогодні на будівлі МВС з'явився цей банер. І кожного дня ми будемо вимагати його звільнення. Свободу Віталію Марківу!» - говориться у повідомленні.

У відомстві Авакова заявили, що Марківа слід захистити від наклепів агресора.

Нагадаємо, суд присяжних в італійському місті Павія 12 липня визнав бійця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов’янськом 2014 року. Суд засудив 29-річного українця до 24 років ув’язнення.

Посол України в Італії Євген Перелигін заявив, що процес проти Марківа був «спецоперацією Росії, організованою в Італії з метою дискредитації українського опору російській агресії».