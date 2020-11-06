На Буковині місцева влада тисне на лікарку через правду про умови роботи з хворими на Сovid-19

Правда хоч і незручна, але її вже почув уряд, - каже лікарка-інфекціоніст

Ольга Кобевко вимушена витрачати час на поліцію через публічне засудження неналежного виконання обов’язків посадовими особами під час пандемії

На Буковині лікарка-інфекціоніст обласної клінічної лікарні Ольга Кобевко, яка понад вісім місяців рятує людей від пандемії Сovid-19, змушена відбиватися від місцевої влади та правоохоронців через публікацію про умови праці медичних працівників. Про це йдеться в повідомлені Чернівецької територіальної організації партії «Європейська cолідарність» в соціальній мережі Facebook.

За інформацією територіальної організації, Кобевко вимушена витрачати час для роз’яснень дільничному інспектору райвідділу поліції через публічне засудження неналежного виконання обов’язків посадовими особами під час пандемії, зокрема це стосувалося забезпечення місцевої лікарні киснем.

Лікарка каже, що правда хоч і незручна, але її вже почув навіть уряд України.

«Такі публічні дії спрямовані на благо пацієнтів, на те, щоби вони якомога швидше одужували в належних умовах», – стверджує лікарка-інфекціоніст.

Партійці «Європейської cолідарності» у Чернівцях запитують: «Невже вдячність лікарці за врятовані життя буковинців – це допити у поліції щодо висловлювань про недостатнє забезпечення медичного закладу?»

Чернівецька територіальна організація партії «Європейська cолідарність» засуджує такі дії влади, вимагає припинити тиск на людей у білих халатах, не заважати їм виконувати свою роботу і взятися нарешті за належне забезпечення медичних закладів для боротьби з Covid-19.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу підтвердили 9 721 новий випадок коронавіруса. Також за останню добу зафіксовано 201 летальний випадок. Також протягом доби одужало – 10 762 особи. Загалом в Україні від початку епідемії зафіксовано 440 188 випадків зараження коронавірусом та 8125 летальних випадків, одужали 195 544 особи.