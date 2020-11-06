У Польщі зафіксували найбільшу з початку пандемії добову смертність від Covid-19

Загальна кількість інфікованих у Польщі від початку пандемії становить понад 493 тис. людей, понад 7,2 тис. померли

За минулу добу в країні померло 445 людей

У Польщі за минулу добу від коронавірусу померли 445 осіб, що є найвищим показником від початку пандемії Covid-19. Про це у Твіттері інформує МОЗ Польщі.

Зазначається, що безпосередньо від коронавірусу померли 58 осіб, а 387 – від ускладнень через Covid-19.

За минулу добу в Польщі зафіксовано 27 086 випадків інфікування коронавірусом. Найбільше інфікованих виявлено у таких воєводствах: Сілезькому (адміністративний центр Катовіце) – 3942, Мазовецькому (Варшава) - 2951, Малопольському (Краків) – 2815. Протягом останньої доби у Польщі виконано майже 83 тис. тестів.

Загальна кількість інфікованих у Польщі від початку пандемії становить понад 493 тис. людей, понад 7,2 тис. померли, одужали – більше 188 тис. осіб.

У лікарнях Польщі наразі перебувають 19 479 осіб. Підключені до апаратів ШВЛ 1 703 осіб з коронавірусною інфекцією.

Як інформувалося, від суботи, 7 листопада, у Польщі запроваджуються нові обмеження у зв’язку з пандемією коронавірусу: закриваються заклади культури і торгівлі (крім аптек, продовольчих магазинів), учні 1-3 класів шкіл навчатимуться дистанційно.

Глава польського уряду Матеш Моравецький не виключив запровадження через один-два тижні повного локдауну у разі подальшого погіршення епідеміологічної ситуації.

Станом на 5 листопада вся Польща перебуває у «червоній» зоні з жорсткими обмеженнями, зокрема забороною масових зібрань більш як п’яти осіб.

Польський уряд створює додаткові тимчасові лікарні для пацієнтів із Covid-19 в усіх 16 воєводствах країни. З опівночі тимчасова лікарня на Національному стадіоні у Варшаві почала приймати перших пацієнтів.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу підтвердили 9 721 новий випадок коронавіруса. Також за останню добу зафіксовано 201 летальний випадок. Також протягом доби одужало – 10 762 особи. Загалом в Україні від початку епідемії зафіксовано 440 188 випадків зараження коронавірусом та 8125 летальних випадків, одужали 195 544 особи.