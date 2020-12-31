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    У буковинському лісі напередодні Нового року загинув браконьєр

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    Подробиці події встановлюють правоохоронці - У буковинському лісі напередодні Нового року загинув браконьєр
    Подробиці події встановлюють правоохоронці
    Фото з відкритих джерел

    28-річного жителя Чернівецької області вбило дерево

    Напередодні Нового року стався трагічний випадок у держлісфонді державного підприємства «Берегометське лісомисливське господарство». Про це повідомили в пресслужбі Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства, пише molbuk.ua.

    30 грудня в результаті нещасного випадку в лісі загинув 28-річний житель села Бережонки Вижницького району. Подробиці події нині встановлюють правоохоронці.

    За попередньою інформацією, під час самовільного звалювання дерева на території Вашківецького лісництва, молодому чоловікові завдала травм, несумісних з життям, гілка. Вона зламалась під натиском дерева, яке впало.

    Чернівецьке обласне управління лісового і мисливського господарства офіційно повідомляє, що особа, яка загинула в лісі, не є працівником жодного з лісогосподарських підприємств краю і рубку проводила самовільно та незаконно.

    Щодо загибелі молодого чоловіка внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі ведеться слідство.

    Нагадаємо, Держекоінспекція Поліського округу виявила масштабну незаконну вирубку лісу в Житомирській області.Завдані збитки оцінюються в 6,3 мільйона гривень.

    Раніше у Закарпатській області СБУ викрила дві схеми незаконної вирубки лісу на понад 3,5 млн гривень. Тоді правоохоронці відкрили кримінальне провадження, у межах якого посадовцям повідомлено про підозру.

    Крім того, на Волині незаконно вирубали ліс на 17 млн гривеньДо слова, на Вінниччині виявлена незаконна вирубка більше сотні дерев.

    Теги: Чернівці браконьєр
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