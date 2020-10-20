На Волині незаконно вирубали ліс на 17 млн гривень
Посадові особи видали лісорубні квитки на проведення суцільних рубок на території загальнозоологічного заказника місцевого значення
Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно чотирьох чиновників – директора ДП Турійський лісгосп, заступника начальника Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, а також двох співробітників лісового відділу цього управління. Їх звинувачують у причетності до незаконної вирубки лісу у Волинській області, повідомляє ДБР у вівторок, 20 жовтня.
За даними розслідування, посадові особи виписали, видали і погодили лісорубні квитки на проведення суцільних рубок головного користування на території загальнозоологічного заказника місцевого значення Осівський і Озерянський з порушенням основних вимог природоохоронного законодавства, що призвело до незаконної рубки дерев різних порід. У результаті чого державі завдано збитків на суму понад 17,6 млн гривень.
Чиновників звинуватили у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч.2 ст.367 КК України).
Напередодні обвинувальний акт було направлено до суду. Підозрюваним загрожує від 2 до 5 років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
Нагадаємо, що на Вінниччині виявлена незаконна вирубка більше сотні дерев