На Волині незаконно вирубали ліс на 17 млн ​​гривень



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Чиновників звинуватили у службовій недбалості

Посадові особи видали лісорубні квитки на проведення суцільних рубок на території загальнозоологічного заказника місцевого значення

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно чотирьох чиновників – директора ДП Турійський лісгосп, заступника начальника Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, а також двох співробітників лісового відділу цього управління. Їх звинувачують у причетності до незаконної вирубки лісу у Волинській області, повідомляє ДБР у вівторок, 20 жовтня.

За даними розслідування, посадові особи виписали, видали і погодили лісорубні квитки на проведення суцільних рубок головного користування на території загальнозоологічного заказника місцевого значення Осівський і Озерянський з порушенням основних вимог природоохоронного законодавства, що призвело до незаконної рубки дерев різних порід. У результаті чого державі завдано збитків на суму понад 17,6 млн гривень.

Чиновників звинуватили у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч.2 ст.367 КК України).

Напередодні обвинувальний акт було направлено до суду. Підозрюваним загрожує від 2 до 5 років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Нагадаємо, що на Вінниччині виявлена незаконна вирубка більше сотні дерев