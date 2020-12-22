При Зеленському Україна почала імпортувати ліс-кругляк. Вітчизняний іде на чорний ринок?

На фото ─ перша партія дуба з Франції. У найближчі місяці її перероблять на ламель і відправлять за кордон, - Єднак

Екснардеп б'є на сполох: легальні переробники деревини в Україні опинились в скруті

Україна почала імпортувати ліс-кругляк з Євросоюзу. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав колишній народний депутат, екоактивіст і член правління мережі захисту національних інтересів «АНТС» Остап Єднак.

«Ви все правильно зрозуміли. На фото ─ перша партія дуба з Франції. У найближчі місяці її перероблять на ламель і відправлять за кордон (в Європу, США, Японію або ще кудись)», ─ написав він, прикріпивши до посту фото.

За його словами, це не означає, що ліс-кругляк з ЄС коштує дешевше або в Україні його немає, але в країні склалася катастрофічна ситуація для виробників, які працюють офіційно.

«Більшість сировини йде на чорний і сірий ринок через схеми та корупцію. Для «білих» деревообробників залишки сировини виставляють на аукціон, де через штучний дефіцит ціни «злітають до небес». Тому стає вигідно купувати ліс-кругляк в ЄС. Тому що там існує ринок... ринок потрібно тотально виводити з тіні та схем», ─ зазначив екоактивіст.

Єднак вважає, що Україні потрібні єдині правила для всіх, повна прозорість, електронний облік деревини та ланцюга поставок з відкритими даними. «Інституційна реформа лісгоспів із зовнішнім аудитом, наглядовими радами й без впливу чиновників», ─ написав він.

До відома, за даними Держлісагентства, обсяги незаконних рубок лісу в 2019 році зросли до 118 тис.куб. м, що майже в сім разів більше, ніж в 2018 році (17,7 тис. куб. м).

2 червня 2020 року Верховна Рада України ухвалила законопроект «Про внесення змін до Лісового кодексу України», який передбачає проведення інвентаризації українських лісів.

У Держлісагентстві відзвітували, що обсяг незаконних рубок лісу в Україні за перше півріччя 2020 року скоротився майже наполовину у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.