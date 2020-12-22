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    Економіка та фінанси

    При Зеленському Україна почала імпортувати ліс-кругляк. Вітчизняний іде на чорний ринок?

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    На фото ─ перша партія дуба з Франції. У найближчі місяці її перероблять на ламель і відправлять за кордон, - Єднак - При Зеленському Україна почала імпортувати ліс-кругляк. Вітчизняний іде на чорний ринок?
    На фото ─ перша партія дуба з Франції. У найближчі місяці її перероблять на ламель і відправлять за кордон, - Єднак
    Фото з Facebook Остапа Єднака

    Екснардеп б'є на сполох: легальні переробники деревини в Україні опинились в скруті

    Україна почала імпортувати ліс-кругляк з Євросоюзу. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав колишній народний депутат, екоактивіст і член правління мережі захисту національних інтересів «АНТС» Остап Єднак.

    «Ви все правильно зрозуміли. На фото ─ перша партія дуба з Франції. У найближчі місяці її перероблять на ламель і відправлять за кордон (в Європу, США, Японію або ще кудись)», ─ написав він, прикріпивши до посту фото.

    За його словами, це не означає, що ліс-кругляк з ЄС коштує дешевше або в Україні його немає, але в країні склалася катастрофічна ситуація для виробників, які працюють офіційно.

    «Більшість сировини йде на чорний і сірий ринок через схеми та корупцію. Для «білих» деревообробників залишки сировини виставляють на аукціон, де через штучний дефіцит ціни «злітають до небес». Тому стає вигідно купувати ліс-кругляк в ЄС. Тому що там існує ринок... ринок потрібно тотально виводити з тіні та схем», ─ зазначив екоактивіст.

    Єднак вважає, що Україні потрібні єдині правила для всіх, повна прозорість, електронний облік деревини та ланцюга поставок з відкритими даними. «Інституційна реформа лісгоспів із зовнішнім аудитом, наглядовими радами й без впливу чиновників», ─ написав він.

    До відома, за даними Держлісагентства, обсяги незаконних рубок лісу в 2019 році зросли до 118 тис.куб. м, що майже в сім разів більше, ніж в 2018 році (17,7 тис. куб. м).

    2 червня 2020 року Верховна Рада України ухвалила законопроект «Про внесення змін до Лісового кодексу України», який передбачає проведення інвентаризації українських лісів.

    У Держлісагентстві відзвітували, що обсяг незаконних рубок лісу в Україні за перше півріччя 2020 року скоротився майже наполовину у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

    Теги: ЄС Верховна Рада депутат імпорт ринок ціни Остап Єднак Україна кордон ліс
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