У Житомирській області «чорні лісоруби» завдали багатомільйонних збитків регіону

Браконьєри вирубали лісу на понад шість мільйонів гривень

Особи зловмисників поки не вдалося встановити

Держекоінспекція Поліського округу виявила масштабну незаконну вирубку лісу на території Бабичівська сільської ради в Житомирській області.

Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції України.

Завдані збитки оцінюються в 6,3 мільйона гривень.

«За таку вирубки браконьєри, крім сплати всієї суми збитків, також будуть нести відповідальність згідно зі статтею 246 Кримінального кодексу, яка передбачає штраф за порушення на суму від 17 до 25,5 тис. гривень або обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років», – заявив голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

Дані про це правопорушення вже були передані в правоохоронні органи.

Особи зловмисників поки не вдалося встановити.

Нагадаємо, у Закарпатській області СБУ викрила дві схеми незаконної вирубки лісу на понад 3,5 млн гривень. Тоді правоохоронці відкрили кримінальне провадження, у межах якого посадовцям повідомлено про підозру.

Крім того, на Волині незаконно вирубали ліс на 17 млн гривень.

До слова, на Вінниччині виявлена незаконна вирубка більше сотні дерев.