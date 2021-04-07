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    Синоптикиня розповіла, коли в Україну прийде справжнє потепління

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    Із 11 квітня в Україні припиняться снігопади - Синоптикиня розповіла, коли в Україну прийде справжнє потепління
    Із 11 квітня в Україні припиняться снігопади
    Фото Станіслава Груздєва, «Главком»

    Із 11квітня припиняться нічні морози й денна температура вже буде вище +10 градусів

    Потепління в Україну прийде вже в неділю, 11 квітня. А з наступного тижня очікується повноцінно тепла погода, нічні заморозки відійдуть. Про це в етері «Україна 24» повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня.

    За словами Голені, з неділі припиняться нічні морози й денна температура вже буде вище +10 градусів.

    «Наступного тижня очікуємо більш-менш теплу погоду. Але також, якщо буде хмарно, то максимум 10 градусів тепла, якщо сонячно – то 15–16 градусів тепла», – повідомила вона.

    Цього року в Україні пізня й холодна весна. Так, 6 квітня температура у Львові впала до -1° і в місті почався снігопад. Трускавець також засипало мокрим снігом.

    На Закарпатті протягом дня 6 квітня засипало снігом міста в низинних районах області. В Ужгороді, зокрема, сніг накрив декоративні та фруктові дерева, які вже встигли зацвісти.

    Найбільше снігу 6 квітня насипало на Ужоцькому перевалі. Через несприятливі погодні умови – інтенсивний снігопад – був навіть недовго закритий рух для вагового транспорту по трасі М-06 Київ-Чоп.

    В Україні 7 квітня очікується значне погіршення погодних умов. У північних та більшості центральних областей, зокрема на Київщині, очікується ускладнення погодних умов: опади переважно у вигляді мокрого снігу, короткочасне утворення снігового покриву. Також 7 квітня в південних, східних, вдень і в центральних областях прогнозуються пориви вітру 15–20 м/с.

    Раніше завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова розповіла, яким буде квітень в Україні.

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    На квітень-травень припадає пік активності кліщів в Україні. Тож громадянам слід бути обережними, збираючись піти на пікнік або на прогулянку в парк.

    Теги: прогноз погоди Україна весна
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