Львівщину засипало снігом (фото, відео)

«Такого гарного лапатого снігу навіть взимку не було»

У вівторок, 6 квітня, температура у Львові впала до -1° і в місті почався снігопад. Сніг тане на проїжджій частині, але при цьому залишається лежати на відкритій землі і дахах будівель.

Трускавець також засипало мокрим снігом. Надвечір 5 квітня на Дрогобиччині рясно засніжило.

Містяни здебільшого здивувалися різкій зміні погоди. У соцмережах вони кажуть, що втомилися від зими, але зазначають, що такого гарного лапатого снігу навіть взимку не було.

У вівторок, 6 квітня, західні області накриє похолодання: тут температура вдень опуститься до +3°, на Львівщині можливий сніг. В інших західних регіонах пройдуть дощі. На сході, півночі та півдні України очікується мінлива хмарність, температура не підніметься вище +15°.

Також 6 квітня в країні оголошено штормове попередження щодо поривів вітру та небезпеки сходу лавин у Карпатах.

Раніше в Українському гідрометцентрі розповіли про те, якою буде погода в Україні 5-8 квітня. Тиждень буде щедрим на дощі.

Синоптики приголомшили прогнозом на увесь квітень. За словами завідувачки відділом довгострокових прогнозів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінової, початок місяця буде мінливим, погодні гойдалки триватимуть близько 10 днів.