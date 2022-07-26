Рашисти стягують важке озброєння у бік Херсона, – Федоров

Через Мелітополь в сторону Херсона проїхало три колони техніки РФ

Окупанти використовують мелітопольців як живий щит

Російські загарбники перевезли близько 80 одиниць техніки у бік Херсона. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

«Окупанти перекидають важку військову техніку. Через Мелітополь в сторону Херсона проїхало три колони – близько 80 одиниць техніки», – зазначив мер.

Федоров повідомив, що росіяни не випускають людей з тимчасово окупованих територій і хочуть використовувати їх як живий щит. Зокрема, на блокпості у Василівці перебувають понад 5000 тисяч людей.

Крім цього, мешканців Мелітополя загарбники залякують тим, що у разі відступу будуть підривати інфраструктуру і спалювати будинки.

Раніше повідомлялося, що протягом минулого тижня українським бійцям вдалося пошкодити всі три мости до Херсону, які контролюють окупанти.

Відомо, що після ударів ЗСУ по Антонівському мосту рашисти збираються побудувати понтонну переправу.

До слова, триває 153-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на міста Сіверськ і Соледар. Ворог вів штурмові дії на кількох напрямках на Донбасі, але зі втратами відійшов.