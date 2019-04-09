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    На Черкащині правоохоронці незаконно збирали інформацію із системи митного контролю

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    На Черкащині правоохоронці незаконно збирали інформацію із системи митного контролю

    За скоєне підозрюваним загрожує від 3-х до 6-ти років за ґратами

    У Черкаській області правоохоронці незаконно збирали та збували інформацію із системи митного контролю про транспортні засоби.

    Про це повідомляє прокуратура Черкаської області. 

    Група людей, серед яких були і співробітники ДФС незаконно передавали всю зібрану інформацію невідомим.

    Правоохоронці встановили, що таких випадків було щонайменше 440. Частина підозрюваних вже визнала свою провину та співпрацює з органом досудового розслідування.

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом несанкціонований дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, та збут такої інформації.

    За скоєне підозрюваним загрожує від 3-х до 6-ти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

    ДФС розслідування
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