На Черкащині правоохоронці незаконно збирали інформацію із системи митного контролю



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За скоєне підозрюваним загрожує від 3-х до 6-ти років за ґратами

У Черкаській області правоохоронці незаконно збирали та збували інформацію із системи митного контролю про транспортні засоби.

Про це повідомляє прокуратура Черкаської області.

Група людей, серед яких були і співробітники ДФС незаконно передавали всю зібрану інформацію невідомим.

Правоохоронці встановили, що таких випадків було щонайменше 440. Частина підозрюваних вже визнала свою провину та співпрацює з органом досудового розслідування.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом несанкціонований дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, та збут такої інформації.

За скоєне підозрюваним загрожує від 3-х до 6-ти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.