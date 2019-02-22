На Черкащині судитимуть військового, який убив чоловіка 13 ударами ножа

Чоловіка за рішенням суду одразу взяли під варту без права внесення застави

У жовтні 2018 року в одному з будинків у м. Сміла Черкаської області знайшли тіло чоловіка із 13 ножовими пораненнями

Про це передає прес-служба військової прокуратури.

Військова прокуратура у співпраці із Нацполіцією встановили, що злочин вчинив військовослужбовець однієї із військових частин Черкаської області.

Чоловіка за рішенням суду одразу взяли під варту без права внесення застави. Усі обставини вчиненого вбивства встановлені.

Обвинувальний акт щодо затриманого військовослужбовця за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство; 7-15 років позбавлення волі) скеровано до суду для розгляду по суті.

Обвинувальний акт щодо затриманого військовослужбовця за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» скеровано до суду для розгляду по суті.



Нагадаємо, що санкція частини 1 статті 115 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.