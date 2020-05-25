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    На добу на Херсонщині не виявили нових хворих на коронавірус

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    За останню добу на Херсонщині проведено 180 ПЛР-досліджень на виявлення коронавірусу - На добу на Херсонщині не виявили нових хворих на коронавірус
    За останню добу на Херсонщині проведено 180 ПЛР-досліджень на виявлення коронавірусу

    В області побороли хворобу 146 осіб

    У неділю в Херсонській області не підтвердили жодного випадку зараження коронавірусом. Нині хворіють на Covid-19 лише 29 осіб. 

    Про це повідомив у Facebook голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

    «За останню добу проведено 180 ПЛР-досліджень на виявлення коронавірусу і жодного нового лабораторно підтвердженого випадку захворювання на Covid-19 у Херсонській області не зафіксовано», – заявив він.

    Цього ж дня на Херсонщині одужали семеро людей. Таким чином в області побороли хворобу 146 осіб.

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    Усього за весь час зареєстрували 177 випадки захворювання, із яких два – летальні. 

    До слова, Чернівецький обласний лабораторний центр у понеділок дослідив 300 нових зразків на Covid-19. У результаті коронавірус підтвердили ще у 55 осіб.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      21245
    • Хворіють
      13388
    • Одужали
      7234
    • Померли
      623

    Як повідомлялося, в Україні станом на 24 травня зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу, це на 26 випадки менше, ніж 23 травня (432). Всього за час пандемії в Україні захворіло 20 986 людей. З них смертельних випадків – 617. Також одужали 7 099 осіб.

    здоров'я медицина Херсонщина Юрій Гусєв коронавірус
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