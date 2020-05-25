На добу на Херсонщині не виявили нових хворих на коронавірус графіка



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За останню добу на Херсонщині проведено 180 ПЛР-досліджень на виявлення коронавірусу

В області побороли хворобу 146 осіб

У неділю в Херсонській області не підтвердили жодного випадку зараження коронавірусом. Нині хворіють на Covid-19 лише 29 осіб.

Про це повідомив у Facebook голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

«За останню добу проведено 180 ПЛР-досліджень на виявлення коронавірусу і жодного нового лабораторно підтвердженого випадку захворювання на Covid-19 у Херсонській області не зафіксовано», – заявив він.

Цього ж дня на Херсонщині одужали семеро людей. Таким чином в області побороли хворобу 146 осіб.

Усього за весь час зареєстрували 177 випадки захворювання, із яких два – летальні.

До слова, Чернівецький обласний лабораторний центр у понеділок дослідив 300 нових зразків на Covid-19. У результаті коронавірус підтвердили ще у 55 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 21245

Хворіють 13388

Одужали 7234

Померли 623

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Як повідомлялося, в Україні станом на 24 травня зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу, це на 26 випадки менше, ніж 23 травня (432). Всього за час пандемії в Україні захворіло 20 986 людей. З них смертельних випадків – 617. Також одужали 7 099 осіб.