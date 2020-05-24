У Німеччині зафіксували масовий спалах коронавірусу в церкві



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Наразі припинено всі богослужіння, які були відновлені лише на початку травня

Після служби у баптистській церкві у Франкфурті понад 40 людей заразилися коронавірусом

У німецькому Франкфурті десятки людей заразилися коронавірусом Covid-19 під час служби в церкві, а в Нижній Саксонії він поширився серед відвідувачів ресторану.

Про нові спалахи хвороби повідомляє Rheinische Post.

«Після служби у баптистській церкві у Франкфурті понад 40 людей заразилися коронавірусом», – йдеться у повідомленні.

Церква стверджує, що дотримувалася протиепідемічних вимог; наразі припинено всі богослужіння, які були відновлені лише на початку травня. У більшості інфікованих хвороба протікає у легкій формі, у лікарні після служби 10 травня потрапило шестеро.

У п’ятницю в окрузі Лер Нижньої Саксонії було також повідомлено про спалах коронавірусу. Там діагностовано щонайменше 12 нових випадків, які, скоріш за все, пов’язані з вечіркою в ресторані 15 травня. Як результат, домашній карантин був призначений як запобіжний захід 106 особам, інформує Bild.

Загалом у Німеччині, за даними Інституту Роберта Коха, станом на 24 травня зафіксовано з початку епідемії 178 281 випадок інфікування, з яких 431 – за останню добу. Померли 8 247 людей. «Активно хворих» нині – близько 10 тисяч.

Нагадаємо, що за повідомленням «Главкома», під час святкування Великодня у лаврі не було дотримано карантинний режим. Факт невиконання карантинних заходів зафіксували поліцейські Божественна літургія відбулася за участі значної кількості вірян, які не дотримувалися дистанції.

Минулого тижня було виявлено 17 нових випадків захворювання на коронавірус у Києво-Печерській лаврі.

13 квітня київська влада вирішили закрити монастир на карантин у зв’язку зі спалахом інфекції у Києво-Печерській лаврі.

Києво-Печерська лавра буде закритою для відвідування, поки київська комісія з техногенної та екологічної безпеки не прийме іншого рішення.

Предстоятель церкви Московського патріархату в Україні, митрополит Онуфрій, як повідомляли різні ЗМІ та джерела, також перехворів на коронавірус.

До відома, у світі станом на 24 травня виявлено 5 401 612 випадків зараження коронавірусом. Також жертвами коронавірусу в світі стали 343 804 пацієнта. При цьому від коронавірусної інфекції вилікувалися 2 247 151 людина.

Нових випадків інфекції виявлено майже на тисячу менше, ніж станом на ранок 23 травня – 8599. Понад 5,5 тисяч пацієнтів визнані здоровими, такі дані призводить оперативний штаб.

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