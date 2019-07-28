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    На Донбасі на міні підірвався тракторист

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    Протитанкові міни ТМ-62 - На Донбасі на міні підірвався тракторист
    Протитанкові міни ТМ-62

    Протитанкова міна вибухнула на непідконтрольній території

    Поблизу непідконтрольного урядові Нікішиного в Донецькій області водій трактора дістав поранення внаслідок підриву, ймовірно, на протитанковій міні.

    Як йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄв Україні, 26 липня медпрацівники лікарні в непідконтрольному Єнакієвому повідомили СММ, що 19 липня до них доправили чоловіка 30–39 років з переломами правої ноги, які він отримав від вибуху, ймовірно, протитанкової міни.

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    Наступного дня цей чоловік повідомив спостерігачам телефоном, що 19 липня він їхав на тракторі по ґрунтовій дорозі біля н. п. Нікішине, коли почув гучний вибух. У звіті зазначається, що вдома у пораненого чоловіка в Ольховатці члени патруля місії зафіксували пошкоджені колеса та шасі трактора, за оцінкою, внаслідок підриву на, ймовірно, протитанковій міні (ТМ-62).

    «Друг чоловіка, який проживає в тому ж будинку, повідомив СММ, що 19 липня знайшов постраждалого, який лежав на дорозі з пораненнями правої ноги, та відвіз його до лікарні в Єнакієве», - поінформували у СММ ОБСЄ.

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