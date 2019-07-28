На Донбасі на міні підірвався тракторист



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Протитанкові міни ТМ-62

Протитанкова міна вибухнула на непідконтрольній території

Поблизу непідконтрольного урядові Нікішиного в Донецькій області водій трактора дістав поранення внаслідок підриву, ймовірно, на протитанковій міні.

Як йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄв Україні, 26 липня медпрацівники лікарні в непідконтрольному Єнакієвому повідомили СММ, що 19 липня до них доправили чоловіка 30–39 років з переломами правої ноги, які він отримав від вибуху, ймовірно, протитанкової міни.

Наступного дня цей чоловік повідомив спостерігачам телефоном, що 19 липня він їхав на тракторі по ґрунтовій дорозі біля н. п. Нікішине, коли почув гучний вибух. У звіті зазначається, що вдома у пораненого чоловіка в Ольховатці члени патруля місії зафіксували пошкоджені колеса та шасі трактора, за оцінкою, внаслідок підриву на, ймовірно, протитанковій міні (ТМ-62).

«Друг чоловіка, який проживає в тому ж будинку, повідомив СММ, що 19 липня знайшов постраждалого, який лежав на дорозі з пораненнями правої ноги, та відвіз його до лікарні в Єнакієве», - поінформували у СММ ОБСЄ.