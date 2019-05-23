На Донбасі окупанти гатять з артилерії: один боєць поранений



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На Донбасі окупанти гатять з артилерії та мінометів, один боєць поранений

За даними розвідки Об'єднаних сил, 22 травня двох окупантів було знищено, ще одного – поранено

Збройні формування Росії за минулу добу п'ять разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм.

Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу ООС.

Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу міста Мар'їнка з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції українських захисників були обстріляні тричі:

поблизу населеного пункту Золоте-4 – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

у районі населеного пункту Новоолександрівка – з мінометів калібру 82 мм;

біля міста Попасна – з гранатометів різних систем.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 22 травня двох окупантів було знищено, ще одного – поранено. Також ворого втратив одну бойову машину піхоти та один військовий вантажний автомобіль.

Від початку поточної доби обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.