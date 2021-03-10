На Донбасі російські найманці гатять по українських воїнах із гранатометів
Від початку доби станом на 17:00 бойовики чотири рази порушили режим тиші
Від початку доби 10 березня на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.
«Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних сил України», – йдеться в повідомленні.
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» у передмісті селищ Південне та Троїцьке окупанти відкривали провокаційний вогонь у бік українських захисників з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» неподалік Авдіївки та Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.
Втрат серед наших воїнів немає.
Українські захисники на провокаційні дії з боку збройних формувань Російської Федерації не піддавалися, вогонь у відповідь не відкривали.
Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Україна повідомила представників ОБСЄ.
Нагадаємо, глава Офісу Зеленського Андрій Єрмак заявив, що Україна разом з Францією і Німеччиною розробила план відновлення миру на Донбасі, тепер його має схвалити Росія.
У МЗС Росії заявили, що їм невідомо про план врегулювання на Донбасі, про який заявляє Єрмак.
9 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що робота над нормандською зустріччю йде, але якщо вона не відбудеться, то він має намір зустрітися окремо з кожним із лідерів країн учасниць формату.