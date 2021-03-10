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    На Донбасі російські найманці гатять по українських воїнах із гранатометів

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    Українські захисники на провокаційні дії з боку збройних формувань РФ не піддавалися - На Донбасі російські найманці гатять по українських воїнах із гранатометів
    Українські захисники на провокаційні дії з боку збройних формувань РФ не піддавалися
    Фото з відкритих джерел

    Від початку доби станом на 17:00 бойовики чотири рази порушили режим тиші

    Від початку доби 10 березня на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

    «Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних сил України», – йдеться в повідомленні.

    Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» у передмісті селищ Південне та Троїцьке окупанти відкривали провокаційний вогонь у бік українських захисників з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» неподалік Авдіївки та Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

    Втрат серед наших воїнів немає.

    Українські захисники на провокаційні дії з боку збройних формувань Російської Федерації не піддавалися, вогонь у відповідь не відкривали.

    Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Україна повідомила представників ОБСЄ.

    Нагадаємо, глава Офісу Зеленського Андрій Єрмак заявив, що Україна разом з Францією і Німеччиною розробила план відновлення миру на Донбасі, тепер його має схвалити Росія.

    У МЗС Росії заявили, що їм невідомо про план врегулювання на Донбасі, про який заявляє Єрмак.

    9 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що робота над нормандською зустріччю йде, але якщо вона не відбудеться, то він має намір зустрітися окремо з кожним із лідерів країн учасниць формату.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ війна
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