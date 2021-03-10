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    Бойовики на Донбасі 21 раз порушили «тишу»: відкривали вогонь із заборонених мінометів

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    Бойовики на Донбасі 21 раз порушили &laquo;тишу&raquo; - Бойовики на Донбасі 21 раз порушили «тишу»: відкривали вогонь із заборонених мінометів
    Бойовики на Донбасі 21 раз порушили «тишу»

    На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь

    Протягом минулої доби, 9 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 21 раз порушили режим припинення вогню.

    Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

    В районі населених пунктів Красногорівка, Піски, Новозванівка, Золоте-4 та Опитне війська окупанта обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 мм та 82 мм калібрів, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    У передмісті Авдіївки, селищ Лебединське та Південне противник здійснив прицільний обстріл українських позицій з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

    Неподалік селища Троїцьке, населених пунктів Пищевик та Залізне російські загарбники відкривали вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А також було помічено облаштування противником інженерних позицій в напрямку селища Троїцьке.

    На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

    Бойових втрат серед наших військових немає.

    Українська сторона СЦКК зафіксувала випадки використання з боку окупантів гарантій безпеки, наданих нашим підрозділам для проведення ремонтних робіт на об'єктах інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, з метою здійснення обстрілів з районів, де, згідно з гарантіями, мав дотримуватися режим тиші.

    Усі порушення з боку російсько-окупаційних військ свідчать про небажання Російської Федерації та її найманців виконувати досягнуті домовленості та подальшу ескалацію обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил.

    Станом на 7 годину ранку, 10 березня, обстрілів не зафіксовано. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

    Теги: бойовики на Донбасі Донбас обстріл СЦКК
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