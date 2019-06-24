На Донеччині СБУ затримала бойовика терористичної організації «ДНР»



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Скріншот з відео: ssu.gov.ua

З 2016 року до травня 2019 року зловмисник перебував в одному з артилерійських підрозділів бойовиків

Контррозвідники Служби безпеки України залучені до операції Об’єднаних сил затримали у Донецькій області бойовика терористичної організації «ДНР». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець регіону у 2016 році приєднався до незаконних збройних формувань. До травня 2019 року зловмисник перебував в одному з артилерійських підрозділів бойовиків.

Наразі затриманий у межах відкритого кримінального провадження співпрацює зі слідством та надає покази щодо діяльності терористичної організації, а також причетності РФ до окупації окремих районів Донецької і Луганської областей.

Зловмисник, зокрема, повідомив про численні випадки артилерійських обстрілів бойовиками житлових кварталів Донецька з використанням забороненого Мінськими домовленостями озброєння для висвітлення в проросійських ЗМІ як начебто провокацій з боку ЗС України.

Також він розповів про переправлення на територію тимчасово окупованого Донецька російської зброї та обладнання, зокрема мобільної переносної станції супутникового зв’язку «Ауріга» (новітня розробка ВПК РФ, прийнята на озброєння РФ у 2014 році).

Крім цього затриманий повідомив про активізацію роботи ФСБ у середовищі бойовиків для недопущення їх переходу на українську сторону.

Наразі фігуранту провадження оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.