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    Доба на Донбасі: троє військових поранені

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    Доба на Донбасі: троє військових поранені

    23 червня бойовики 34 рази порушили режим припинення вогню

    23 червня збройні формування РФ 34 рази порушили режим припинення вогню.  З них вісім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм., повідомляє прес-центр штабу ООС Facebook.

    Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 18 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • поблизу Павлополя – з міномета калібру 120 мм; 
    • чотири рази у районі населеного пункту Авдіївка – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем; 
    • п’ять разів околиці Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; 
    • поблизу Пісків – з автоматичних гранатометів; 
    • неподалік Мар'їнки – з ручного протитанкового гранатомета; 
    • двічі околиці Старогнатівки – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    •  неподалік Лебединського – з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; 
    • двічі в районі населеного пункту Широкине – зі стрілецької зброї; 
    • поряд з Опиним – зі стрілецької зброї.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 16 разів:

    • район населеного пункту Шуми – з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; 
    • околиці Південного – з автоматичних гранатометів; поблизу Травневого – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; 
    • п’ять разів околиці Новолуганського – з артилерії 152 мм, мінометів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    •  у районі населеного пункту Майорськ – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
    •  поблизу Новгородського – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поряд зі Щастям – з автоматичних гранатометів; 
    • у районі населеного пункту Світлодарськ – із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; неподалік Луганського – з гранатометів різних систем; 
    • тричі околиці Кримського – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    За минулу добу троє українських військовослужбовців отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

    За даними розвідки, 23 червня двох окупантів було знищено та ще двох поранено.

    Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: поблизу населеного пункту Водяне – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; поряд з Авдіївкою – з міномета калібру 120 мм.

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