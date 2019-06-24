Доба на Донбасі: троє військових поранені
23 червня бойовики 34 рази порушили режим припинення вогню
23 червня збройні формування РФ 34 рази порушили режим припинення вогню. З них вісім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм., повідомляє прес-центр штабу ООС Facebook.
Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 18 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- поблизу Павлополя – з міномета калібру 120 мм;
- чотири рази у районі населеного пункту Авдіївка – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем;
- п’ять разів околиці Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- поблизу Пісків – з автоматичних гранатометів;
- неподалік Мар'їнки – з ручного протитанкового гранатомета;
- двічі околиці Старогнатівки – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- неподалік Лебединського – з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
- двічі в районі населеного пункту Широкине – зі стрілецької зброї;
- поряд з Опиним – зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 16 разів:
- район населеного пункту Шуми – з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
- околиці Південного – з автоматичних гранатометів; поблизу Травневого – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
- п’ять разів околиці Новолуганського – з артилерії 152 мм, мінометів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- у районі населеного пункту Майорськ – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
- поблизу Новгородського – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поряд зі Щастям – з автоматичних гранатометів;
- у районі населеного пункту Світлодарськ – із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; неподалік Луганського – з гранатометів різних систем;
- тричі околиці Кримського – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
За минулу добу троє українських військовослужбовців отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки, 23 червня двох окупантів було знищено та ще двох поранено.
Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: поблизу населеного пункту Водяне – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; поряд з Авдіївкою – з міномета калібру 120 мм.