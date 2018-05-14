На Донбасі від снаряду загинув український медик

Під час виконання військових обов’язків у зоні проведення Операції об’єднаних сил загинув медик

Під час виконання військових обов’язків у зоні проведення Операції об’єднаних сил загинув медик

Чоловік отримав ураження під час обстрілу у Авдіївці

На Донбасі від снаряду загинув медик 95-ої окремої десантно-штурмової бригади.

Про це повідомляє тижневик «Ехо».

Зокрема, 13 травня під час виконання військових обов'язків у зоні проведення Операції об'єднаних сил загинув житель с. Миколаївка, Кобеляцького району. Сьогодні жителям Бродщинської сільської ради повідомили страшну звістку: їх молодий односельчанин Олег Бокач загинув у Авдіївці під час обстрілу.

Після закінчення медичного коледжу хлопець із Миколаївки пішов служити за контрактом медиком у Збройні сили України. Він проходив службу у 95-ій окремій десантно-штурмовій бригаді.

Їх позиції обстріляли сепаратисти. Бокач хотів витягти пораненого військового із зони обстрілу, але у нього влучив осколок снаряду.

Вчера погиб медик 95 ОДШБр Олег Бокач, 1994г.р. получил несовместимое с жизнью осколочное ранение головы когда вытаскивал из под обстрела раненного. pic.twitter.com/jbKutpB5ZT — Галина Цегельник (@TSgdalinka) 13 травня 2018 р.





Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська 73 рази порушували режим припинення вогню, з них 20 разів застосовували 122-мм артилерію, 120 та 82-мм міномети. Наші війська вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику.