На Донбасі за добу 34 обстріли: один боєць поранений
За даними розвідки 17 червня три окупанти отримали поранення
17 червня збройні формування Російської Федерації 34 рази порушили режим припинення вогню. З них дев'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.
Про це повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.
Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- двічі Широкине – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- двічі околиці населеного пункту Лебединське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- Талаківку – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
- Пищевик – із великокаліберних кулеметів;
- тричі поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- тричі Павлопіль – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- Новоселівку Другу – із автоматичних гранатометів;
- Піски – із мінометів калібру 120 та 82 мм, станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;
- поблизу Авдіївки – зі 120 мм мінометів, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
- населений пункт Мар'їнка – міномет калібру 82 мм;
- Опитне – великокаліберний кулемет.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 17 разів:
- чотири рази Південне – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- околиці Кримського – з міномета калібру 82 мм;
- Попасну - з 82-мм міномета та станкового протитанкового гранатомета;
- сім разів Луганське – з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- Шуми – стрілецька зброя;
- поблизу населеного пункту Новотошківське – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- околиці Новоолександрівки – зі 120-мм міномета, озброєння БМП та станкового протитанкового гранатомета;
- Золоте-4 – міномет калібру 82 мм, ручний протитанковий гранатомет та великокаліберний кулемет.
За минулу добу один український захисник отримав бойове травмування. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 17 червня три окупанти отримали поранення.
Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил один раз.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Луганське – з автоматичного гранатомета та великокаліберного кулемета.
За поточну добу втрат серед українських військовослужбовців немає.