На Донбасі за добу 34 обстріли: один боєць поранений



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За даними розвідки 17 червня три окупанти отримали поранення

17 червня збройні формування Російської Федерації 34 рази порушили режим припинення вогню. З них дев'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі Широкине – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

двічі околиці населеного пункту Лебединське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

Талаківку – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

Пищевик – із великокаліберних кулеметів;

тричі поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

тричі Павлопіль – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

Новоселівку Другу – із автоматичних гранатометів;

Піски – із мінометів калібру 120 та 82 мм, станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;

поблизу Авдіївки – зі 120 мм мінометів, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

населений пункт Мар'їнка – міномет калібру 82 мм;

Опитне – великокаліберний кулемет.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 17 разів:

чотири рази Південне – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

околиці Кримського – з міномета калібру 82 мм;

Попасну - з 82-мм міномета та станкового протитанкового гранатомета;

сім разів Луганське – з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

Шуми – стрілецька зброя;

поблизу населеного пункту Новотошківське – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

околиці Новоолександрівки – зі 120-мм міномета, озброєння БМП та станкового протитанкового гранатомета;

Золоте-4 – міномет калібру 82 мм, ручний протитанковий гранатомет та великокаліберний кулемет.

За минулу добу один український захисник отримав бойове травмування. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 17 червня три окупанти отримали поранення.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил один раз.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Луганське – з автоматичного гранатомета та великокаліберного кулемета.

За поточну добу втрат серед українських військовослужбовців немає.