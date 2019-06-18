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    На Донбасі за добу 34 обстріли: один боєць поранений

    • Розсилка
    На Донбасі за добу 34 обстріли: один боєць поранений

    За даними розвідки 17 червня три окупанти отримали поранення

    17 червня збройні формування Російської Федерації 34 рази порушили режим припинення вогню. З них дев'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

    Про це повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

    Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • двічі Широкине – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • двічі околиці населеного пункту Лебединське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; 
    • Талаківку – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; 
    • Пищевик – із великокаліберних кулеметів;
    •  тричі поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; 
    • тричі Павлопіль – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • Новоселівку Другу – із автоматичних гранатометів; 
    • Піски – із мінометів калібру 120 та 82 мм, станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета; 
    • поблизу Авдіївки – зі 120 мм мінометів, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; 
    • населений пункт Мар'їнка – міномет калібру 82 мм; 
    • Опитне – великокаліберний кулемет.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 17 разів:

    • чотири рази Південне – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; 
    • околиці Кримського – з міномета калібру 82 мм; 
    • Попасну - з 82-мм міномета та станкового протитанкового гранатомета; 
    • сім разів Луганське – з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; 
    • Шуми – стрілецька зброя; 
    • поблизу населеного пункту Новотошківське – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; 
    • околиці Новоолександрівки – зі 120-мм міномета, озброєння БМП та станкового протитанкового гранатомета; 
    • Золоте-4 – міномет калібру 82 мм, ручний протитанковий гранатомет та великокаліберний кулемет.

    За минулу добу один український захисник отримав бойове травмування. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

    За даними розвідки 17 червня три окупанти отримали поранення.

    Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил один раз.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Луганське – з автоматичного гранатомета та великокаліберного кулемета.

    За поточну добу втрат серед українських військовослужбовців немає.

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