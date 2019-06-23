На Донбасі загинув український військовий



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В зоні ООС на вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець

Інтенсивний вогонь з боку бойовиків унеможливив евакуацію тіла

На Донбасі в районі селища Оленівка (Волноваський район Донецької області) підірвався на вибуховому пристрої та загинув від отриманих поранень військовий 24-ї окремої механізованої бригади.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

«В ході перевірки місцевості в секторі відповідальності спостережного посту в районі н. п. Оленівка підірвався на вибуховому пристрої та загинув від отриманих поранень воїн 24-ї окремої механізованої бригади», - йдеться в повідомленні.

У штабі розповіли, що інтенсивний вогонь з боку підтримуваних Росією бойовиків унеможливив евакуацію тіла.

«Черговими вогневими засобами було відкрито вогонь у відповідь, противник зазнав втрат. Тривають заходи з повернення тіла загиблого воїна», - також йдеться у повідомленні.