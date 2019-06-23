  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Донбасі загинув український військовий

    • Розсилка
    В зоні ООС на вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець - На Донбасі загинув український військовий
    В зоні ООС на вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець

    Інтенсивний вогонь з боку бойовиків унеможливив евакуацію тіла

    На Донбасі в районі селища Оленівка (Волноваський район Донецької області) підірвався на вибуховому пристрої та загинув від отриманих поранень військовий 24-ї окремої механізованої бригади.

    Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

    «В ході перевірки місцевості в секторі відповідальності спостережного посту в районі н. п. Оленівка підірвався на вибуховому пристрої та загинув від отриманих поранень воїн 24-ї окремої механізованої бригади», - йдеться в повідомленні.

    У штабі розповіли, що інтенсивний вогонь з боку підтримуваних Росією бойовиків унеможливив евакуацію тіла.

    «Черговими вогневими засобами було відкрито вогонь у відповідь, противник зазнав втрат. Тривають заходи з повернення тіла загиблого воїна», - також йдеться у повідомленні.

    Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ