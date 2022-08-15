Зеленський створив Консультативну раду з питань деокупації Криму

Головою ради з питань реінтеграції Криму є президент України

Глава України Володимир Зеленський підписав указ №579/2022, яким створив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

У документі зазначається, що Консультативна рада – консультативно-дорадчий орган при президентові України.

Основними завданнями новоствореної ради є:

підготовка з урахуванням положень Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АРК та міста Севастополя, затвердженої указом президента України від 24 березня 2021 року № 117/2021;

внесення в установленому порядку пропозицій щодо пріоритетів діяльності, у тому числі в межах Кримської платформи, з питань деокупації, реінтеграції та відновлення територіальної цілісності України, захисту прав та інтересів українців, подолання наслідків і відшкодування шкоди, завданої Українській держав, її громадянам та юридичним особам у зв'язку зі збройною агресією та тимчасовою окупацією Російською Федерацією частини території України;

участь у виробленні позиції України з ключових напрямів діяльності «Кримської платформи»;

підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань, що стосуються деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Криму та міста Севастополя.

Головою Консультативної ради є президент України, секретарем – постійний представник глави Української держави в Автономній Республіці Крим. Персональний склад Консультативної ради затверджує президент України.

Нагадаємо, у кінці лютого – початку березня 2014 перекинуті з Росії і кримських баз Чорноморського флоту РФ війська без розпізнавальних знаків, скориставшись моментом зміни влади в Україні внаслідок Євромайдану, окупували Кримський півострів. Також було створено збройне формування з російських «козаків», яке називало себе «самооборона Криму». 16 березня 2014 на території Криму і міста Севастополя пройшов «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні ЄС, ні США не визнали це незаконне голосування й початок тимчасової окупації Криму.

Фактично ж результати «рефередуму» і явка на нього були повністю сфальсифіковані російським керівництвом: так, згідно з доповіддю Ради при президентові Російської Федерації з розвитку громадянського суспільства і прав людини, було підраховано, що фактична явка на референдумі в Криму склала лише 30 відсотків, серед яких тільки від 50 до 60% (на відміну від російського числа в 97) обрали входження в Росію.