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    Доба на Донбасі: шість ворожих обстрілів, є загиблий та поранений

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    9 січня у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення - Доба на Донбасі: шість ворожих обстрілів, є загиблий та поранений
    9 січня у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення

    Окупанти стріляли з гранатометів, кулеметів та іншої стрілецької зброї

    У четвер, 9 січня, бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню.

    Противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

    П'ять обстрілів по нашим позиціям зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме:

    • поблизу Павлополя – зі стрілецької зброї;
    • в районі населеного пункту Водяне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • неподалік з Невельським – з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї;
    • поряд з Пісками – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
    • біля Красногорівки – зі стрілецької зброї.

    Також з автоматичних гранатометів та ручних протитанкових гранатометів противник відкривав вогонь по позиціям Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Хутір Вільний.

    Вчора, 9 січня, у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.

    З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню.

    З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по позиціям українських захисників поряд з Мар'їнкою.

    Втрат з нашого боку немає.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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