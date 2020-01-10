Доба на Донбасі: шість ворожих обстрілів, є загиблий та поранений
Окупанти стріляли з гранатометів, кулеметів та іншої стрілецької зброї
У четвер, 9 січня, бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.
П'ять обстрілів по нашим позиціям зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме:
- поблизу Павлополя – зі стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Водяне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- неподалік з Невельським – з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї;
- поряд з Пісками – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- біля Красногорівки – зі стрілецької зброї.
Також з автоматичних гранатометів та ручних протитанкових гранатометів противник відкривав вогонь по позиціям Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Хутір Вільний.
Вчора, 9 січня, у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.
З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню.
З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по позиціям українських захисників поряд з Мар'їнкою.
Втрат з нашого боку немає.