Доба на Донбасі: шість ворожих обстрілів, є загиблий та поранений



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9 січня у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення

Окупанти стріляли з гранатометів, кулеметів та іншої стрілецької зброї

У четвер, 9 січня, бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

П'ять обстрілів по нашим позиціям зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме:

поблизу Павлополя – зі стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Водяне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік з Невельським – з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї;

поряд з Пісками – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

біля Красногорівки – зі стрілецької зброї.

Також з автоматичних гранатометів та ручних протитанкових гранатометів противник відкривав вогонь по позиціям Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Хутір Вільний.

Вчора, 9 січня, у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.

З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню.

З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по позиціям українських захисників поряд з Мар'їнкою.

Втрат з нашого боку немає.